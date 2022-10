¿Las personas que beben café viven más años? Un estudio asegura que sí

Pero, antes de correr a beber otro café, recuerda lo que dicen los expertos sobre consumirlo con moderación.

Buenas noticias para los amantes del café (y para quienes buscan más razones para justificar su consumo compulsivo de cafeína todos los días). Todos los días nos dicen que el café en exceso es perjudicial (y por supuesto que lo es, como todo), pero hay un estudio que resalta uno de los aparentes beneficios de beberlo diariamente: las personas que toman café viven más que las que no.

Una investigación encontró que las personas que beben una o dos tazas de café todos los días tienden a vivir más y a tener menos padecimientos cardiovasculares, a comparación de quienes se abstienen de consumirlo. Claro que esto no necesariamente significa que tomar café hace que vivas más, pero el estudio sí encontró una relación entre el consumo de esa bebida y la longevidad que los científicos deben estudiar a detalle.

“En este estudio masivo y observacional, el café de grano, instantáneo o descafeinado se relacionó con reducciones equivalentes en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y fallecimientos por enfermedades cardiovasculares u otras causas”, dijo el profesor Peter Kistler del Baker Heart and Diabetes Research Institute en Melbourne, Australia.

¿Eso quiere decir que deberías ponerte a beber café como si no hubiera un mañana? No, claro que no. Con un par de tazas está bien. Sin embargo, el profesor Kistler dice que el estudio sugiere que el consumo moderado de café, en cualquiera de sus formas, puede ser considerado parte de un estilo de vida saludable.

Y no es tanto por la cafeína, sino por los otros componentes del café, como los antioxidantes. “La cafeína es el ingrediente más conocido del café”, concluye Kistler. “Pero la bebida contiene más de 100 componentes biológicamente activos. Es probable que las bebidas sin cafeína fueran responsables de las relaciones positivas observadas entre el consumo de café, enfermedades cardiovasculares y supervivencia”.

Finalmente, los autores del estudio creen que tomar cantidades razonables de café, de cualquier tipo (incluso café soluble, si es lo tuyo), no debería “prohibirse” sino disfrutarse como parte de una alimentación saludable.

Otros estudios han revelado que el café también protege de los radicales libres, que son moléculas responsables de que la piel envejezca. Aun con todos sus beneficios, lo mejor es limitar tu consumo a un par de tazas al día, con eso es suficiente para obtener lo bueno del café.