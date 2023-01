Los celulares más robados en México (y cómo proteger el tuyo)

El hurto de teléfonos móviles en México es cosa de todos los días, pero, ¿sabes qué celulares son más robados y cómo puedes proteger el tuyo?

¿Cuáles son los celulares más robados en México? Una pregunta que quizá los mexicanos no se hacen con frecuencia, pero que sí es importante conocer la respuesta no sólo para tomar las medidas necesarias, si no también para aprender cómo protegerlos.

Y es que en el país el índice de robo a teléfonos móviles es muy alto y debido al temor de ser asaltado tanto en la calle como en el transporte público no se puede vivir con tranquilidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que de los 8.2 millones de robos y asaltos cometidos en la vía pública, a más de la mitad de las víctimas les sustrajeron sus equipos.

Celulares más robados en México

Tan solo en años previos al 2023, se estimó que al menos seis celulares son robados al día, de acuerdo a las denuncias hechas en la CDMX y el Estado de México. El año con más robos fue el 2018, con 21,722 hurtos.

Pese a que cada vez los costos de los teléfonos son más accesibles según la marca o los modelos, esta práctica sigue siendo común ya que los asaltantes aprovechan para rematarlos en el comercio informal a precios más bajos y los clientes al momento de comprarlos generan que todo se convierta en un círculo vicioso.

Las marcas de celulares más robados en México son:

- Samsung Galaxy

- iPhone

En otros estados como Puebla, el hurto de celulares se da con mucha frecuencia en tiendas departamentales y las marcas más robadas, además de las ya mencionadas, son:

- Huawei

- Sony Ericson

- Motorola

- Nokia

¿Cómo evitar el robo del celular?

Las recomendaciones más comunes son que la persona evite utilizar su celular en la calle o zonas poco seguras en la medida de lo posible, así como también guardarlo muy bien durante los trayectos en el transporte público.

Como los robos a veces son inevitables, lo mejor es proteger el celular con un seguro, los cuáles convienen contratar, ya que además de este tipo de altercados, cubren si la pantalla del equipo se rompió.

¿Cómo contratar un seguro para el celular?

Una buena recomendación es el seguro Poly, el cual se trata de una empresa 100 por ciento mexicana respaldada por Seguros Inbursa que ofrece un plan personalizado con tres modalidades de seguros.

Básico : te entrega hasta $5000 pesos al hacer válida tu póliza, y tiene un costo de $99 pesos + IVA mensuales.

: te entrega hasta $5000 pesos al hacer válida tu póliza, y tiene un costo de $99 pesos + IVA mensuales. Estándar : te entrega hasta $12000 pesos al hacer válida tu póliza, y tiene un costo de $199 pesos + IVA mensuales.

: te entrega hasta $12000 pesos al hacer válida tu póliza, y tiene un costo de $199 pesos + IVA mensuales. Plus: te entrega hasta $17000 pesos al hacer válida tu póliza, y tiene un costo de $299 pesos + IVA mensuales.

La buena noticia es que puedes usar nuestro código CC30 para obtener un descuento del 30% al contratar tu póliza.





