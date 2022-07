Mafe Walker desmiente participación en el programa “Caso Cerrado”

La colombiana se hizo viral por supuestamente aparecer en uno de los episodios de este famoso programa.

Mafe Walker, la mujer que se hizo famosa por aparecer en televisión nacional hablando alienígena, sigue dando de qué hablar, ya que se difundió un video en el que supuestamente aparece como invitada en unos de los episodios del programa “Caso Cerrado”.

El clip del capítulo que fue trasmitido en 2016, se hizo viral debido a que aparece una mujer con características físicas muy similares a las de Walker, por lo que los internautas rápidamente aseguraron que era ella la que participó en el programa de la doctora Ana María Polo.

Algo que llamó la atención, es que la mujer del video que se hace llamar Amanda, no tiene acento colombiano, como el que caracteriza a Mafe.

Aún así esto no fue impedimento para que los usuarios se divirtieran con el descubrimiento, e insinuaran que la mujer ya buscaba la fama desde años antes de asegurar que puede hablar idioma extraterrestre.

Mafe Walker no apareció en Caso Cerrado

Resulta que el clip viral sobre la supuesta aparición de Mafe Walker era falso, aunque sí era un video de dicho programa, la mujer que aparece ahí no es la colombiana.

Fue M2 del periódico Milenio, quien se puso en contacto con el equipo de Walker para saber si era ella la del video, a lo que un vocero les respondió que no, y que incluso ni conocía “Caso Cerrado”.

“Mafe me confirma que NO es ella, de hecho no conoce el programa de Caso Cerrado”, respondió el vocero de la colombiana a Milenio.

A pesar de que siempre se dudo de la veracidad del video, esto no fue impedimento para que los usuarios hicieran memes sobre la supuesta participación de Mafe en dicha producción, incluso hicieron montajes en TikTok, en los que se podía escuchar la voz de la colombiana diciendo sus famosas frases en “alienígena”.

