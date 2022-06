Mafe Walker, la mujer que afirma hablar el “lenguaje extraterrestre” a la perfección

La mujer se ha hecho viral en los últimos días.

Mafe Walker es una mujer de origen colombiano, quien se ha hecho viral en los últimos días por asegurar que habla “idioma extraterrestre” o “idioma alienígena”; su fama se elevó a partir de su visita al programa de televisión mexicana abierta ‘Venga la Alegría’.

Antes de presentarse en el matutino, la mujer ya comenzaba a hacerse viral en redes sociales como TikTok en el que cuenta con más de 108 mil seguidores, así como casi 500 mil me gusta, y en que el publica videos sobre su “poder”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mafe Walker se denomina a sí misma como “medium”, pues de acuerdo a ella, es capaz de abrir portales multidimensionales: “Soy conexión entre dimensiones galácticas y planos más elevados y la Tierra”, señala en sus redes sociales.

Durante su visita al programa ‘Venga la Alegría’, la colombiana asistió con su maestra y mentora sobre el tema de nombre Agathe Sabine, y comentó: “Tenemos estos dones psíquicos y a través de Agathe recibiendo toda su sabiduría hemos conectado y abrí todo mi canal”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La mujer aseguró haber sentido “algo diferente” desde su nacimiento, sin embargo, hasta su acercamiento a Agathe durante un curso de aproximadamente un año, pudo descubrir de los “poderes” con los que contaba y a la vez, canalizarlos.

“A través de Agathe recordé todos mis dones psíquicos, todas las memorias que llevamos en el ADN de otras galaxias, constelaciones, las estrellas, otros planetas y mi cuerpo, toda mi data se empezó a activar”, señaló en la transmisión En Vivo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Quién es la mujer que habla “idioma extraterrestre”?

Durante su visita al programa mexicano, ambas mujeres asumieron que la vida extraterrestre es un hecho y que México es un país especial por contar con pirámides que están conectadas con las constelaciones.

Agathe habló de las personas que tienen la habilidad para denominar el “lenguaje extraterrestre” y comentó que Mafe Walker es una de ellas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los encargados de entrevistar a las mujeres fueron Patricio Borghetti y Roger González, quien le pidió a Mafe Walker saber si podía hablar un poco de dicho idioma en plena transmisión.

Ante la petición, la colombiana comentó: “Son ondas de sonido, frecuencia extremadamente alta aquí en la Tierra, es una frecuencia galáctica que yo mando a través de mis cuerdas vocales pero viene del corazón”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Hay que sentirlo porque soy un puente de comunicación entre lo divino y la Tierra”, mencionó Walker. “No lo puedes escuchar pero en la frecuencia del corazón lo puedes sentir”, explicó Agathe.

Posteriormente, la medium comenzó a hablar “idioma extraterrestre” entre sonidos y gestos que llamaron la atención. Luego, comentó: “El cuerpo lo siento, las células, es una energía extremadamente alta, vibración, es frecuencia, es sonido”. Asimismo, Agathe afirmó que hay muchas personas que hablan dicho lenguaje.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Patricio Borghetti habla sobre la entrevista

Días después de la polémica y viral entrevista, Patricio Borghetti fue cuestionado sobre el tema y señaló: “Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa... yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa”.

Y agregó: “No fue fácil, la gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Después de la entrevista a Mafe Walker, la mujer se ha hecho viral en redes sociales, donde el tema de conversación no ha cesado, entre memes y comentarios.

Esta es la entrevista completa a la mujer que habla “idioma extraterrestre”:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





















Podría interesarte