No me dolió enterarme que te casaste porque ahora yo estoy triunfando luego de tu traición

Anuel AA se casó por el civil con Yailin La Más Viral con quien hizo oficial su relación a principios de año; mientras, Karol G está triunfando en el ‘Bichota Tour’.

Tu traición dolió en un principio, llegué a culparla a ella por haber aparecido en nuestras vidas pero después le agradecí el hecho de hacerme abrir los ojos sobre ti, al final, yo terminé ganando.

Escuché que estás viviendo con ella todo lo que viviste conmigo, incluso todo aquello que nos prometimos, se dieron el “sí” en una pequeña ceremonia que llegó hasta mis oídos.

Mi impresión no fue como hubiera imaginado hace unos meses... no sentí nada, no me provocó nada porque desde hace un tiempo te deje ir y con ello, dejé ir todo el amor que sentía por ti.

Ahora me amo más a mí que nadie y eso se refleja en todo lo que estoy haciendo y viviendo. Te felicito por esta nueva etapa, mientras, yo estoy disfrutando del éxito y de todos los sueños que estoy cumpliendo.

No les deseo lo peor sino todo lo contrario, te agradezco porque tu traición porque me hizo fuerte y no es un cliché. Jamás me había sentido tan fabulosa, tan bichota y poderosa.

“A veces no te cambian por algo mejor, ni si quiera por algo más rico”, yo sé que lo dije, en ese tiempo estaba herida pero ahora, me disculpo por haber perdido mi tiempo en ello, lo cierto es que ninguna mujer merece lo que tú me hiciste a mí, y espero que no se lo hagas a ella.

Sé que te casaste, te deseo lo mejor

Vi las fotografías de que te casaste, te felicito, espero que con ella seas todo lo que no fuiste conmigo, y no es un reclamo, sino todo lo contrario.

Aprendí a dejarte ir, todo lo que me hiciste me volvió más fuerte y ahora estoy triunfando, gracias a eso me di cuenta de la mujer que soy y todo lo que puedo hacer y lograr yo sola.

Les deseo lo mejor, sean felices y no es hipocresía, sino que desearte eso, me hace sentir mejor con mi alma, ya no hay rencor. Después de la tormenta llegó mi arcoíris, y eso fue gracias a ti.

