No somos novios ni solo amigos; únicamente nosotros sabemos lo que tenemos

Desde que te conocí, sentí una conexión que con nadie más he vuelto a sentir.

“Diré tu nombre y pensaré en todo lo que vivimos, la magia que sentimos tú y yo”, dice Elsa y Elmar en el tema ‘Amantes y Amigos’. Nosotros no somos normales y eso es lo que nos hace especiales, sé y recuerdo perfectamente dónde y cuándo nos encontramos pero sí te soy sincera, no me gustaría ni quiero pensar en qué momento se va a terminar.

Nadie entiende lo que tenemos, solo nosotros estamos conscientes de ello... no sé en qué momento llegamos hasta aquí después de tantas idas y vueltas, de tantos años e incluso después de una pandemia pero sé que de alguna u otra forma esto es real.

No tenemos un compromiso pero nada se compara con lo que tenemos, con nosotros las risas no faltan, sé que puedo contar contigo y a la vez tú conmigo porque somos así, perfectamente imperfectos y nos conocemos completamente las palmas de nuestras respectivas manos.

A veces tengo la sensación de que hay algo infinito entre tú y yo, y no sé qué nos depara el destino pero quiero que sepas que eres afortunado de que sea tu amiga y yo soy afortunada de tenerte como amigo.

¿Amigos? Sí porque a pesar de todo y de que de vez en cuando olvidamos el término entre las sábanas hemos desarrollado una complicidad que no se compara con ninguna otra relación que ni tú ni yo tuvimos en el pasado.

Si no somos novios pero tampoco solo amigos, ¿qué somos?

Realmente, no sé que somos pero ambos sabemos lo que tenemos: horas de platicas interminables entre memes y letras de canciones, llamadas a las 2 a.m., discusiones que terminan con una simple broma. Conozco tus gustos y tú los míos, y aunque somos muy diferentes ambos nos complementamos de la manera más natural y sincera.

Tampoco sé si en 10 años cumpliremos la promesa de casarnos si seguimos solteros, lo único que sé en este momento es que no me importan los “títulos” porque quiero vivir contigo momentos felices con nuestros chistes locales e historias que juntos hemos construido como algo hermoso y a veces dañino pero que atesoro en el corazón.

Como dice Pulp en ‘Like a Friend’:

“Tú eres la ultima copa que nunca debí haber tomado; Tú eres el cuerpo escondido en el maletero; Tú eres el hábito que no puedo dejar; Tú eres mis secretos en la primera plana de cada semana; Tú eres el coche, que nunca debí comprarme; Tú eres el tren, que no debí tomar; Tú eres la cicatriz que me hace esconder la cara; Tú eres la fiesta que me hace darme cuenta de mi edad”, pero aún así me encanta que seamos amigos.

Y aunque quizá no actuamos como solo amigos (en muchas ocasiones entre noches largas de fuego y discusiones extrañas), entre nosotros existe eso inexplicable que nadie puede entender, lo importante es que esto que tenemos es real y apareció de la nada sin avisar ni planearlo y ha seguido como si se tratara de la más bonita casualidad.

No sé cuándo vaya a terminar esto y aunque he pensado muchas veces en ello, quiero decirte que ya no me imagino una vida sin ti porque ya eres una pieza fundamental para mí.

Let me tell you... It’s lucky for you that we’re friends.

