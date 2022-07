Stranger Things: Las parejas en la vida real de los protagonistas de la serie

Aunque los conocimos siendo pequeños, los actores de la serie de Netflix ya son adultos y tienen sus propias parejas.

La última temporada de Stranger Things se convirtió en la más vista de Netflix y dejó a los fans de la serie cautivados con la historia del Upside Down, así como con los nuevos personajes Eddie Munson y Vecna, los cuales se llevaron la atención en los últimos episodios.

En 2016 el cast de la producción creada por los hermanos Duffer nos presentó a un elenco conformado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gatten Matarazzo, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, así como el regreso de Winona Ryder y David Harbour.

A lo largo de cuatro temporadas hemos visto crecer a los protagonistas que empezaron cuando eran unos niños y ahora los pudimos ver como adolescentes.

Aunque dentro de la serie se desarrollan algunas relaciones amorosas, las actrices y los actores que protagonizan Stranger Things tienen a sus parejas en la vida real. Por esta razón te las presentamos.

David Harbour y Lily Allen

En septiembre de 2019, en la 26ª edición de los Screen Guild Awards, se dio a conocer que el jefe de policía favorito, Jim Hopper vivía con la cantante y actriz Lily Allen. En 2020 contrajeron matrimonio en plena pandemia.

Lo que pocos saben es que su amor comenzó en una aplicación de citas.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

En junio de 2021, Millie hizo público su noviazgo con el hijo del cantante de rock Jon Bon Jovi. Desde entonces se les ve juntos en alfombras rojas, así como eventos importantes. Además recientemente la actriz británica de 18 años, compartió un video con su novio quien tiene 20 años, durante el concierto de Harry Styles, en el cual se mostraron muy enamorados.

Natalia Dyer y Charlie Heaton

Esta es la única relación que traspasó la pantalla, ya que desde 2016 se les vio juntos y posteriormente confirmaron su romance. Frecuentemente se les ve paseando muy enamorados e incluso vinieron a la Ciudad de México a convivir con sus fans y promocionar la serie.

Gaten Matarazzo y Elizabeth Yu

El tierno Dustin, lleva cuatro años con la actriz e influencer Elizabeth Yu, quien pronto protagonizará la serie de Netflix Avatar: The Last Airbender en el papel de Azula. A pesar de que ambos tienen 19 años, el actor confesó en una entrevista con Squire, que ya viven juntos en New Jersey.

Winona Ryder y Scott Mackinlay

La icónica actriz lleva una década con el diseñador Scott Mackinlay, quien es fundador de la marca Loomstate. Aunque son muy discretos, se les ve juntos en todas las alfombras rojas y se sabe que viven entre Los Ángeles y Nueva York.





