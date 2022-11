Piojos: Qué son, por qué aparecen y cómo eliminarlos de la cabeza para siempre

Piojos y liendres son un problema que no distingue ecosistemas, clases sociales ni texturas capilares. Si tienes piojos, esto es lo que debes saber.

Entonces, ¿tienes piojos? No te preocupes, no eres la primera persona ni la última con esas minúsculas criaturas caminándole por la cabeza. Sí, son desagradables, provocan una comezón insoportable y quizá no quieras volver a ser visto en público durante los siguientes seis mil años, pero a continuación te traemos una guía con todo lo que debes saber sobre la pediculosis, que es el (aterrador) nombre científico de los piojos en la cabeza.

¿Qué son los piojos?

Conocidos en la comunidad científica como ftirápteros, los piojos son pequeños insectos sin alas. Son parásitos que suelen pegarse a los mamíferos (entre los que estamos incluidos los seres humanos) y (lo más desagradable es que) se alimentan de sangre. No hay que confundirlos con las liendres: los piojos son los animalitos que caminan por tu cabeza, mientras que las liendres son sus huevecillos (puedes reconocerlos porque son ovalados, miden menos de un milímetro y suelen ser de color blanco o amarillento). Los piojos ponen liendres que se adhieren al pelo de su huésped y es así como se reproducen. Un escenario dantesco, verdaderamente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué aparecen los piojos en la cabeza?

Los piojos no aparecen por generación espontánea en el pelo. Como ya dijimos, se reproducen a través de huevecillos que se pegan a él, pero para que haya huevecillos debe haber primero un insecto que los coloque ahí (el problema del huevo y la gallina: en este caso el piojo fue primero). Los brotes de piojos son comunes en cualquier lugar donde haya una aglomeración (de personas y animales o ambos) suficientemente grande como para que estos puedan pasar de una cabeza a otra. Dos cabezas piensan mejor que una, y también pueden pasarse los piojos mutuamente.

Contrario a lo que se suele pensar, la aparición de estos insectos no tiene nada que ver con la higiene capilar, pues los piojos pueden pegar sus liendres en el pelo limpio o sucio. Tampoco es cosa de clase social, nivel socioeconómico ni entornos urbanos o rurales. Puede haber brotes en el campo, en la ciudad, en un concierto masivo o en un salón de clases.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cómo se eliminan los piojos?

La buena noticia es que vivimos en una época en la que existen múltiples tratamientos para la pediculosis. Los piojos suelen vivir hasta 28 días, pero puedes hacer que ese tiempo sea mucho menor. El primer paso es ir al médico: un especialista puede decirte si, efectivamente, tienes piojos (y si el problema se limita a la cabeza o también los tienes en otras partes del cuerpo).

Los tratamientos para los piojos pueden incluir sustancias de venta libre como la permetrina o la ivermectina y los encuentras en el súper. Eso sí, sigue cuidadosamente las instrucciones porque pueden ocasionar irritación y otros problemas de la piel. Si el problema persiste y no se soluciona con tratamientos de venta libre, pídele a tu médico que te recete otro medicamento. Y no, no necesariamente tendrás que cortarte el cabello. Al final, recuerda que casi todas las personas tienen piojos en algún momento de su vida: no te preocupes y sigue los tratamientos al pie de la letra.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





























Podría interesarte