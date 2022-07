¿Por qué a partir de los 30 deberías cuestionarte sobre congelar tus óvulos?

Conocer nuestra reserva ovárica o cantidad de óvulos es una de las razones, de acuerdo a un especialista.

Maitane Alonso de Mendieta, especialista en medicina de la reproducción y doctora de la Clínica de la Fertilidad (CdelaF), nos comparte cuáles son las razones por las que congelar tus óvulos a partir de los 30 años es un paso que debes tener en tu radar.

Planificar tu futuro

Generalmente, nosotras sabemos qué queremos en este momento de nuestras vidas pero no sabemos cuándo vamos a decidir ser mamás. La planificación de nuestro futuro familiar es importante para que, cuando lo decidamos, no tengamos el “no puedo” por delante. Adiós al reloj biológico haciendo el “tic tac” a cada rato.

Conocer tu reserva ovárica

Una mujer, en sus años fértiles, llega a ovular alrededor de 400 a 500 óvulos. Sería importante saber a los 30 años dónde estás parada, si tienes un buen número, si puedes esperar o retrasar la maternidad, o si esta reserva ya está disminuida. Las causas para tener la reserva ovárica baja a una edad temprana puede ser genética (familiares de primera línea: mamá, hermanos o hijos), que tengamos empleos con mucha exposición bioquímica o radiológicas o algún tipo de cáncer en los que se haya recibido quimioterapia, por ejemplo.

Saber cuál es la calidad de tus óvulos

La calidad de los óvulos se puede ver afectada por la edad o por cuestiones ambientales (estar expuestas a tóxicos, quimio o radioterapia). Conforme va avanzando nuestra edad la calidad disminuye, el peor declive de calidad es entre los 37-38 años, lo que genera o que no te embaraces, que tengas pérdidas o un bebé con un síndrome de down o con alguna alteración cromosómica.

Es un seguro de maternidad

Al momento de congelar tus óvulos sabes que los tienes guardados en un banco, es como un ahorro. En el caso que no pudieras quedarte embarazada sabes que tienes ese back up de poder embarazarte con tus propios óvulos. Entre 10 a 12 óvulos es el mínimo recomendado de buena calidad y edad al momento que congelamos (menos de 36 años). Bajo esta generalidad, tenemos la probabilidad de tener uno o dos bebés como máximo recién nacidos. No todos tienen la capacidad de fecundar o implantar. Rompiendo mitos, se pueden tener entre 5 a 6 estimulaciones. Son ciclos tan cortos que no causan cáncer o significa que te vayas a quedar sin óvulos.





Tener una maternidad sana

Sí, se puede dar en el momento que puedas y, sobre todo, en las condiciones que lo requieras. No es lo mismo tener un bebé a los 31 años cuando no quieres, que a los 40 que ya estás centrada y buscas un embarazo sano, con mayor estabilidad emocional o de pareja.

