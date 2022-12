Qué es el muérdago y por qué la gente se besa debajo de él

El muérdago es una planta semiparásita con pequeñas bayas no comestibles que suele relacionarse con la temporada navideña. La tradición dicta que las parejas deben besarse debajo de él.

Besarse debajo del muérdago es una de las tradiciones navideñas más representadas en series y películas, casi siempre comedias románticas, en las que dos personas se encuentran casualmente cerca de esa planta y no tienen más remedio que besarse.

¿Qué es el muérdago y para qué sirve?

El muérdago, cuyo nombre científico es Viscum album, es una planta semiparásita. Eso quiere decir que es una planta verde semiautótrofa que vive sobre otros vegetales autótrofos: aunque realiza sus propios procesos de fotosíntesis, el muérdago absorbe agua y otros nutrientes de la planta en la que se encuentra.

El Viscum album suele crecer en pinos y álamos, tiene varias hojas de color verde y una pequeña baya que no es comestible. Y aunque es una planta semiparásita, en algún momento llegó a relacionarse con la Navidad y con la tradición de besarse debajo de ella.

¿Por qué la gente se besa bajo el muérdago?

Los orígenes de esta tradición probablemente se remontan a un relato de la mitología nórdica sobre el dios Baldur. Frigg, la madre de Baldur, lanza magia sobre todas las plantas que existen en la Tierra, de manera que ninguna de ellas pueda usarse como arma contra su hijo. La única que se escapa de su hechizo es el muérdago, pues no crece en la tierra sino en las ramas de otros árboles. Loki se aprovecha de esa situación y fabrica una lanza con muérdago que termina por matar a Baldur.

¿Qué tiene que ver la muerte de Baldur con un beso? Eso no está claro. De acuerdo con TIME, algunos relatos dicen que Frigg declaró el muérdago como un símbolo de amor hacia su hijo. Después de su muerte, ella promete besar a todos aquellos que pasen debajo de él. Sin embargo, aunque la muerte de Baldur sí tiene que ver con el muérdago, no tiene nada que ver con la Navidad.

¿Por qué es el muérdago una planta navideña?

La tradición de besarse bajo el muérdago viene de los años 1700 en Inglaterra. El científico John Colbatch escribió los trabajos más completos sobre el muérdago que se conocían hasta entonces, en los años 1719 y 1720. Y aunque dedicó toda una sección a creencias y supersticiones relacionadas con el muérdago, no menciona nada sobre besarse debajo de él.

Fue en 1784 cuando una canción incluyó la primera referencia conocida al acto de besarse bajo el muérdago, cuyos versos dicen así: “What all the men, Jem, John, and Joe, Cry, ‘What good-luck has sent ye?’ And kiss beneath the mistletoe, The girl not turn’d of twenty”.

Cómo llegó a ser una planta semiparásita relacionada con la Navidad, sigue siendo un misterio. Sin embargo, hoy en día es sabido que, si tienes la suerte de encontrarte junto a tu crush bajo el muérdago (y si los dos lo desean, claro), tienen que besarse. Esa es la tradición.

