La salud de la piel es un tema que todos debemos atender, y por ello aquí te explicaremos qué es un serum y por qué, si eres hombre, deberías conseguir uno desde ya.

El mundo de la cosmética ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, y hoy día puedes encontrar tantos productos en la tienda que es fácil perderse y no saber para qué sirven. No obstante, hay uno que se vende como cosmético pero es mucho más que eso, y es tiempo de darle la importancia que merece: aquí por fin sabrás qué es un serum y por qué deberías optar por uno si eres hombre.

¿Qué es un serum?

Antes que nada, vamos a quitarnos de la cabeza la idea de que un serum es un cosmético porque, como tal, no lo es. Más bien, de manera simple, podríamos decir que es un producto que ayuda a mejorar la salud de nuestra piel.

Aunque en una definición más concreta, de acuerdo con la revista Cosmopolitan, un serum es un conjunto de líquidos concentrados de ingredientes activos, como niacinamida iluminadora, ácido salicílico o ácido hialurónico, los cuales ayudan a llenar la piel de nutrientes para tenerla más limpia y sana.

Pueden ayudarte a tratar problemas desde resequedad y piel sensible, hasta líneas de expresión, arrugas, problemas en los poros o combatir el acné, por lo que se tratan de productos bastante eficientes.

Aunque ojo ahí en la palabra “productos”, porque no existe un único tipo de serum, y esto se debe a que no hay un mismo tipo de piel, por lo que no cualquier presentación te sería realmente útil, lo cual, a primera vista, podría resultar engorroso y agotador al estarle buscando qué versión le queda mejor a tu piel.

Sin embargo, una vez que pruebes los beneficios de un serum, seguro te darás cuenta que esa labor valió la pena, ya que no sólo te ayudará a mantener la salud de tu piel sino, incluso, a rejuvenecerla y tenerla limpia y libre de imperfecciones.

Principales beneficios de un serum

A diferencia de una crema hidratante u otro tipo de productos para la piel, los serum son mucho más potentes por la carga de ingredientes activos que poseen, por lo que cualquiera que los use puede esperar resultados más convincentes.

“Los serums están hechos para brindar niveles hiperconcentrados de ingredientes activos y, por lo tanto, son mejores para obtener resultados más inmediatos y abordar inquietudes específicas. Los serums están mucho más concentrados que las cremas, y por eso también son más caros”, indicó a la revista la dermatóloga Michelle Henry.

Así que podríamos decir que uno de los principales beneficios de un serum es la calidad y efectividad que el producto ofrece ante otro tipo de tratamientos de belleza, así como la seguridad de que obtendrás buenos resultados en tu rutina de cuidado de piel.

“En general, los serums contienen antioxidantes tópicos que incluyen vitamina A, C y E. También contienen retinoles tópicos e ingredientes que igualan el tono de la piel”, comentó la dermatóloga Angela J. Lamb al medio Today.

Otro beneficio es que, al haber tantas versiones diferentes de serums en el mercado, son personalizables, y puedes buscar uno que ataque directamente un problema específico: los hay para hidratar, exfoliar, rellenar, calmar o proteger tu piel de factores externos e internos, dependiendo de sus ingredientes activos y de las necesidades que tengas.

No obstante, los serums no son productos mágicos, por lo que si ya estás empleando algún producto para cuidar tu piel (alguna crema, limpiador y/o humectante), lo mejor es que no lo reemplaces por un serum sino, más bien, que añadas el serum a tu rutina skincare.

“Cuando se colocan debajo de los humectantes, los serums actúan como un tratamiento específico para las arrugas, la pigmentación y el enrojecimiento”, agregó la doctora J. Lamb.

Cabe mencionar que los serums que encontrarás en el mercado son, regularmente, para aplicación facial, por lo que si intentas probarlos en otra parte de tu piel puede que no tengan el mismo resultado (o incluso ninguno), así que si aún no cuentas con una rutina para el cuidado de tu rostro, lo más recomendable es acercarse con un médico dermatólogo que te indique qué tipo de ingredientes activos y productos te vendrían mejor.

Tipos de serum

La cantidad de serums que hay en el mercado es tan grande como el mercado mismo, por lo que es fácil perderse entre tanto producto; no obstante, estos son algunos de los más comunes que encontrarás al buscar el que mejor se aplique a ti.

Serum antiedad

Ayudan a que el proceso de envejecimiento en el rostro se ralentice más rápido, y brinda apoyo para mantener la piel libre de arrugas y líneas de expresión.

Pueden ser ocupados por cualquier persona con cualquier tipo de piel, no sólo para aquellos que tengan una edad avanzada, aunque se recomiendo que quienes quieran usarlo tengan arriba de 20 años.

Entre sus ingredientes básicos puedes encontrar: té verde, cafeína, retinol, ácido hialurónico (o hialuronato de sodio) y proteoglicanos.

Recomendación: busca soluciones con una dosis baja de retinol (en menos del 0.25 por ciento) para asegurarte de que tu piel lo pueda tolerar antes de pasar a sérums más potentes.

Serum antioxidante

Protegen a tu piel de radicales libres, que son moléculas que dañan las células de la piel, ya que ésta se encuentra a merced de ellos prácticamente todo el tiempo; a su vez, también ayudan a combatir las líneas de expresión y el envejecimiento, y a curar y reparar tu piel.

También son ideales para todo tipo de piel, pero se recomienda buscar productos que no incluyan ingredientes que puedan ser irritantes para la misma, como colorantes, fragancias, sulfatos, cítricos y/o menta.

Entre sus ingredientes básicos puedes encontrar: vitaminas A, C y E, melatonina, niacinamida, resveratrol y ácido L-Ascórbico.

Recomendación: para protegerte de los radicales libres, sobre todo de aquellos provocados por la luz ultravioleta, lo mejor es aplicarse sérums con vitamina C por la mañana debajo de una capa de protector solar.

Serum hidratante

Estos sérums ayudan a que la piel se mantenga adicionalmente hidratada por lo que son un complemento ideal para las rutinas nocturnas de skincare, sobre todo para aquellas personas que padecen de resequedad.

No obstante, aunque parezca extraño, hay productos que también funcionan para la piel grasa, incluso para aquellos que padecen de acné, aunque éstos ocupan hidrataciones específicas que permitan que la piel obtenga los beneficios del producto sin residuos de emolientes.

Entre sus ingredientes básicos puedes encontrar: luminescina, ácido hialurónico y péptidos.

Recomendación: no importa la edad que tengas si tu piel realmente ocupa hidratación, por lo que si tu rutina de skincare la requiere, los mejores sérums que puedes buscar son los que contengan péptido hialurónico, que son seguros para las pieles jóvenes y propensas al acné.

Serum corrector de color

Su trabajo abarca una gran gama de esfuerzos, desde abordar problemas de la piel como la hiperpigmentación (es decir: que tenga un color/tonalidad excesiva), hasta trabajar líneas faciales y poros dilatados.

Aquellos quienes buscan igualar su tono de piel con el resto de su cuerpo, y/o eliminar manchas oscuras en el rostro son quienes deberían de buscar este tipo de serum; en cambio, si lo que buscan es suavizar la piel, los mejores productos son los exfoliantes.

Entre sus ingredientes básicos puedes encontrar: ácido kójico, ácido glicólico, ácido fítico, ácido azelaico, ácido L-Ascórbico, arbutina y vitamina C.

Recomendación: piensa en estos sérums como iluminadores naturales para tu piel, aunque también pueden ayudarte a suprimir el exceso de pigmentación y a darle brillo a tu rostro.

Preocuparse por la salud de la piel, las líneas de expresión y de la edad, el brillo y otros factores externos e internos que la aquejan no es tarea única de mujeres, por lo que si eres hombre y buscas mejorar esa parte de tu cuerpo, te recomendamos acudir con tu dermatólogo de confianza y comenzar una rutina de skincare con cualquiera de estos sérum que, seguramente, tu cuerpo agradecerá.

