Qué es un ‘softboy’ y por qué deberías huir de él

Tal vez lo encontraste y tu venda en los ojos aún no te hace ver que debes huir de ese softboy. ¿Sabes quiénes son y cómo identificarlos? Te contamos.

No, no es normal que un hombre (ni nadie) quiera endulzarnos el oído con tal de mover nuestras emociones a su conveniencia. Es muy común escuchar que existen esos típicos patanes que hacen esto con el fin de conseguir algo sexual con una mujer. A esos se les llama fuckboys, sin embargo, resulta que existen otros quizá peooores que son conocidos como softboys.

¿Qué es un softboy?

Un softboy es ese dude seductor y atractivo que utiliza sus mejores armas para conseguir lo que busca. Básicamente, son aquellos que muestran su lado más sensible y supuestamente empático para enamorar a una chica y acostarse con ella sin que realmente le importen sus sentimientos.

El término se escuchó por primera vez en el 2015 por el escritor Alan Hanson, quien explicó de una manera un tanto errónea que un softboy era un chico intelectual y sensible que valoraba a sus amigas que, según él, se aprovechaban de su ‘dulzura’. En pocas palabras, todo mal y todo al revés, pues el paso del tiempo determinó que era muy dañino ese comportamiento ‘buena onda’ que solo tenía el objetivo de conseguir sexo o atención de una mujer, y al no lograrlo se alejaba de ella demostrando que nunca existió una verdadera amistad o interés por una relación bonita.

¿Cómo identificar a un Softboy?

Un softboy tiene una masculinidad suave y por lo tanto muy atractiva, pues no le importa el qué dirán al expresar sus sentimientos, los cuáles obviamente no son 100% reales, pues simplemente está fingiendo una forma de ser empática para lograr su cometido.

Un hombre así nunca quiere comprometerse y solo busca algo sexual pese a que demuestre lo contrario. Con el paso del tiempo, una vez que quizá lograron lo que buscaban, no llamará jamás, pues básicamente se aburrió. Tienen un poco de personalidad narcisista.

Los vas a identificar porque no son los típicos hombres a los que les apasiona el futbol, sino probablemente tengan más interés en el arte, la música y hasta el feminismo.

En pocas palabras, en apariencia son adoraaaables e interesantes porque no se muestran como el típico hombre macho y aburrido.

Las típicas frases de softboy

Ojo, que si identificas que el chico que te gusta te lanza algunas de las siguientes frases probablemente te estás enfrentando a un softboy y quizá debes huir lo antes posible para no terminar con el corazón roto.

Claro, no se trata de señalar el comportamiento, pues cada quien es y vive cosas distintas, solo estamos diciendo que estés alerta por si las dudas.

- No sé qué me pasa contigo, me haces sentir diferente.

- No sé si quiero una relación, pero tú me haces dudar.

- Ok, vamos a fluir y veamos qué pasa.

- Entiendo perfecto a las mujeres y siempre me he puesto en su lugar.

- A veces no entiendo el comportamiento de algunos hombres.

- Me gusta mantener mi vida en privado, por eso no publico nada de nosotros.

- Ahorita no tengo tiempo para una novia, sin embargo, tú me haces pensar lo contrario.

- Me gustas y quiero todo contigo, pero sin compromiso, ¿va?

- Sí llegué a quererte, pero es que tengo muchas cosas en la cabeza en este momento.

