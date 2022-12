Qué es una chica unicornio y cómo encontrarlas

Conoce por qué las parejas heterosexuales buscan cada vez más a mujeres unicornio en apps de citas.

En una época en que la diversidad cada vez es más visible, muchas parejas heterosexuales están buscando nuevas experiencias para mantener viva su relación por medio de apps de citas. Un claro ejemplo de ello, y que por cierto está de moda, son las llamadas chicas unicornio.

¿Qué significa el término ‘chica unicornio’?

Una chica unicornio es aquella mujer identificada como bisexual (o no), la cual está dispuesta a tener encuentros sexuales con una pareja hetero catalogada como monógama. Básicamente es una mujer abierta a tener un trío supuestamente sin necesidad de involucrar sentimientos, pues solo buscan divertirse y pasarla bien.

El término viene de que, como los unicornios, son difíciles de ver o encontrar, ya que es raro que una persona esté dispuesta a mantener un encuentro casual.

Características de una ‘chica unicornio’

1. Debe tener muy claro que no se debe involucrar sentimentalmente con ninguna de las dos personas.

2. Le atraen tanto hombres como mujeres.

3. Debe tener en cuenta que la ‘relación’ consensuada puede terminar en el momento que sea o la pareja lo decida.

4. En los encuentros, los tres deben estar presentes, es decir, nunca solo con una persona de la pareja.

5. Tiene muy claro que el encuentro es meramente para su placer y para el placer de la pareja.

¿Dónde encontrarlas?

Las parejas hetero, quienes son llamadas coloquialmente como ‘cazadores de unicornios’, suelen buscar a una chica unicornio en apps de ligue. Normalmente, en su perfil especifican directamente lo que están buscando para evitar confusión o mal entendidos.

Debate sobre las ‘chicas unicornio’

Aunque quizá para algunas personas el concepto de mujer unicornio puede llegar a ser muy emocionante, la realidad es que existe todo un tema de debate, pues hay quienes consideran que al momento de designarles un término se convierten en objetos con los que una pareja hetero puede jugar, ya que además se les dice que no sientan nada o no involucren sentimientos cuando somos seres humanos y no estamos exentos.

Por otro lado, es sabido que la fantasía de acostarse con dos mujeres es común entre los hombres y además está bien vista, pero si se trata de un trío formado por dos hombres y una mujer es mal visto por el machismo colectivo existente.

A todo esto, lo importante es que las partes involucradas lleguen a acuerdos con los que se sientan bien.

