¿Citas románticas con amigas? 4 ideas para pasar tiempo juntas

Dedicarle tiempo a nuestras amistades debería ser una prioridad. Por esta razón tenemos las mejores ideas para que pases tiempo con ellas.

Casi todo el discurso de responsabilidad afectiva va dedicado a las parejas amorosas, pero en realidad uno de los puntos que siempre se nos repiten es dedicarle tiempo de calidad a esa persona especial. La recomendación está bien, solo que a veces se nos olvida que las amigas y los amigos también deben tener un espacio en nuestra vida.

Cuando estamos en un noviazgo recurrimos a nuestros amigos cuando peleamos con la pareja y cuando terminamos, también son las amigas, las que siempre están ahí entonces... ¿por qué no enfocarnos en también cultivar la relación y darles un espacio importante?

Sabemos que las obligaciones del día a día, como el trabajo, la escuela o las miles de responsabilidades que podemos tener, provocan que nos quede poco tiempo libre, por esta razón hicimos una lista de ideas para pasar tiempo de calidad con tu grupo de amigas.

Inscríbanse a una clase

Ya sea de Twerking, de spinning, teatro, tarot, un círculo de lectura o cualquier otro interés que tengan en común. Una buena idea puede ser inscribirse a una clase semanal o quincenal, hará que aproveches un tiempo que tengas libre, practiques un hobbie y además pases tiempo con tu amiga que quizá casi no puedes ver por falta de tiempo.

Un cafecito cool

Dedíquense un tiempo a la semana o al menos cada quince días, para ir a tomarse un café y platicar largo y tendido.

Cafeterías como Tres Abejas en la colonia Roma que tiene dentro de su menú waffles, macarrones y pasteles deliciosos como el de chocolate americano, puede ser un sitio para tener una buena plática.

Si les gustan los conceptos más alternativos, el Minichelista en La Nueva Santa María, es un café con estilo dadaista, en donde además de escuchar buena música, puedes pedir una hookah.

Tiendas Vintage

No hay nada mejor que ir de compras con tus amigas, por lo que pasar una tarde en una tienda vintage o un bazar de segunda mano en donde puedes encontrar verdaderas joyas suena como a un plan increíble.

Morada Morada es una tienda en una antigua casona de la Roma, que tiene prendas de marcas de lujo como Gucci, Prada, Armani, entre otras, las cuales puedes comprar desde los 300 hasta los 3000 pesos.

Por otra parte, si su estilo es más rocker chic, Void es una tienda en la Roma que les encantará. Ya que cuenta con un Jagger Room en donde predominan las t-shirts de bandas como The Who, Led Zeppelin,The Rolling Stones, The Ramones y Pearl Jam.

Noche de drinks

Una noche de cocteles siempre es una buena idea. En la CDMX existen miles de opciones para pasar una velada relajada con excelente mixología.

Te recomendamos el bar Brujas, el cual se encuentra en la antigua casa de las Brujas de la calle Río de Janeiro, en la que un grupo de mixólogas tienen una carta con las mejores “pociones” para disfrutar la noche.

Eso sí te recomendamos que hagas reservación con anticipación, ya que se llena muy rápido los fines de semana.

Por otro lado, si lo suyo son los speakeasy, es decir los bares que están ocultos y tienen fachadas de negocios con otro giro, Hanky panky es uno de los pioneros en este estilo.

Tanto la barra como las mesas, son ideales para platicar largo y tendido sin que nadie las moleste.

















