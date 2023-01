Qué hacer si tu celular sufre un accidente porque, por desgracia, todos están expuestos a vivir una desgracia.

Qué hacer si tu celular sufre un accidente, el suceso que nos aterra que ocurra. No podríamos lidiar con que a nuestro dispositivo le suceda algo, sobre todo si somos ese tipo de personas a las que el teléfono se les cae todo el tiempo o se nos olvida dónde lo dejamos, y posee toda nuestra información.

Por desgracia, todos los celulares están expuestos a vivir una desgracia porque una case no es suficiente, claro, lo mejor es evitarlo pero a veces es imposible y no está en nuestras manos. Por ello, te contamos algunas cosas que podemos hacer si nuestro celular sufre un accidente, que nos serán de gran ayuda a la hora de saber cómo reaccionar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Qué hacer si tu celular sufre un accidente

1. Haz un respaldo

Lo primero, lo primero: protege tu información. Hoy en día el celular es sagrado, como una cajita de cosas valiosas que vas conservando… y no lo decimos de manera superficial, sino que este pequeño aparatito conserva nuestra vida entera, incluso cuentas bancarias, información laboral, contraseñas y momentos especiales, entre otras cosas. Por ello, es importante que realices una copia de seguridad luego de asegurarte de que tu pantalla funcione, resguarda tus datos y luego bórralos de tu dispositivo.

En caso de que la pantalla de tu celular no se pueda utilizar, puedes conectar tu dispositivo a una computadora y resguardar tu información. En Android, al conectarlo tendrás acceso a casi todos los datos. En caso de iOS, se mantiene todo sincronizado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Esto ayudará a que, en caso de que tu celular no tenga remedio, tus datos no se pierdan. Y que el técnico o persona que te vaya a auxiliar a arreglarlo, no tenga acceso a tu información.

2. Resetea tu celular

Es un paso doloroso, pero muy necesario. Por eso debes realizar la copia de seguridad, porque antes de llevarlo a reparar debes borrar tu información y dejarlo como si fuera nuevo. Si tu pantalla funciona, puedes resetearlo desde la opción Restablecer.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Si tu pantalla no funciona, en caso de Android puedes hacer un hard reset: apaga el celular y luego enciéndelo pulsando a la vez el botón de encendido y el de bajar volumen. Así, tendrás acceso a las opciones internas de Android, donde podrás manejar las funciones con los botones de volumen y de apagado, ahí elige la opción Wipe data and caché.

En caso de iPhone, puedes acceder desde tu computadora, desde Finder o iTunes, dependiendo de la versión de sistema operativo que tengas, la aplicación automáticamente te dará la opción Restablecer mi iPhone.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

3. Qué hago si mi teléfono se mojó

Primero, debes mantener la calma, sí, es normal que sientas enojo, sin embargo, esto no te ayudará a resolverlo. Debes dejar tu celular tal y como está, no prendas la pantalla, este paso es muy importante, porque si tratas de encenderlo puedes provocar un cortocircuito y terminan las posibilidades de que tu teléfono tenga esperanza de repararse.

Después seca tu teléfono con servilletas de papel y asegúrate de sacar las gotitas del altavoz, el agujero de carga y de auriculares. No presiones ningún botón porque el agua podría colocarse debajo de estos y empeorarlo todo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Asiste a un centro de reparación urgente.

4. Qué pasa si mi teléfono se perdió o me lo robaron

La tecnología ha avanzado y los celulares, tanto iOS como Android, tienen una función de localización, misma que debes activar cuanto antes. Puedes acceder desde cualquier otro dispositivo y así verás en tiempo real en dónde se encuentra exactamente tu celular.

En caso de que no tengas forma de recuperarlo, debes borrar todos los datos de tu móvil; la contraseña va a denegar el acceso de tu información durante varias horas, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que alguien experto pueda accesar a través de algún hacker.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Luego debes llamar a tu compañía telefónica para reportar tu línea y que la den de baja, de este modo no podrán realizar ni recibir llamadas.

Si quieres saber qué hacer con exactitud luego de perder tu celular o sufrir un robo, puedes consultar la información aquí.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

5. Opciones para llevarlo a reparar

La única opción segura de que tu teléfono quedará 100 por ciento reparado, es enviándolo al servicio técnico oficial de la marca de tu dispositivo, ellos serán los únicos que podrán garantizarte de que las piezas que usarán con originales y totalmente compatibles con tu celular.

Sí, también puedes recurrir a tiendas de reparación no oficiales y, la verdad, hay bastantes de éstas porque suelen ser más económicas. Sin embargo, sufres el riesgo de que usen piezas no originales de tu dispositivo o con la misma calidad de resultado, lo que provocaría que tiempo después tengas otra complicación con tu dispositivo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

6. Por qué es importante que tengas algún tipo de seguro para tu celular

El seguro para tu celular puede protegerlo de daños, robo o extravío, tal como lo hace Poly, quien puede reparar las pantallas rotas o estrelladas, lo protege de rayones, fallas de componentes como antenas o baterías hinchadas. Además, este seguro cubre el robo el cualquier modalidad, si fue un asalto, si te diste cuenta o no cuando te lo quitaron, o si sólo desapareció.

7. Cómo puedes contratar un seguro de celular

Con Poly es muy fácil y no te lleva más de cinco minutos, pues puedes hacerlo en línea, a partir de 99 pesos al mes. Asimismo, Poly te ofrece diferentes paquetes y puedes elegir el que más se ajuste a tus necesidades: Básico, Estándar y Premium. Todas las pólizas son idénticas, lo único que cambia es el monto que recibes por tu celular asegurado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Visita Poly.la y usa nuestro código CC30 para obtener un descuento adicional al contratar tu póliza.

Vivirás con mucha más tranquilidad si tu celular cuenta con un seguro, entendemos lo que un dispositivo vale hoy en día.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte