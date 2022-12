¿Qué regalar esta Navidad? Los 5 esenciales de invierno con más estilo

Chocolate caliente, frío durante el día, arbolitos de navidad y muchas luces. La temporada más esperada ha llegado ¡ya está aquí la Navidad! Y aunque esta sea la única época en la que veas a tu familia y te sientas obligado a comer recalentado por unos cuantos días, la realidad es que hay cierta magia en el ambiente y parte de ello se lo debemos a los regalos.

Recibir o dar regalos es simplemente maravilloso, ya sean pequeños o grandes, es mágico. Sin embargo podemos entender que puede ser complicado encontrar el regalo ideal entre tantas opciones.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por esa razón hemos armado una guía de regalos esenciales de invierno y American Eagle es perfecto para ser el gifting destination favorito de todos, para la familia, amigos o como un auto regalo. En ella encontrarás cinco prendas básicas para estar cálido y con mucho estilo durante las fiestas, las cuales puedes encontrar tanto en las tiendas físicas de American Eagle o bien en su tienda en línea.

Flannels

Las camisas de franela son un básico en el guardarropa de invierno. Ya sea para hombre o mujer, los detalles a cuadros en conjunto con la suave y cálida tela hacen de esta prenda un regalo perfecto para la temporada de frío. Los estilos varían desde camisas largas, cortas, delgadas, un poco más gruesas, con capucha y sin ellas. ¡Encuentra el estilo que más te agrade!

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sudaderas

Si planeas un regalo más casual, entonces las sudaderas son ideales. Con diseños que combinan en cualquier temporada e interiores suaves, las sudaderas con gorro o sin gorro son una opción más ligera y un poco menos abrigadora que durará por mucho tiempo.

Jeans

Los jeans no pueden faltar en ningún closet. Ideales para las noches de fiesta más casuales como las posadas, los jeans se vuelven un esencial de invierno también. Aunque realmente caben en cualquier temporada pero la Navidad es una buena excusa para conseguirlos a mejor precio para obsequiarlos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cable Sweaters y Cárdigans

Si estás en busca de un regalo apto para el frío, muy acogedor y que seguramente será utilizado durante la Navidad, entonces estás en busca de un suéter o un cárdigan. Estas prendas son opciones más formales para las fiestas, además de ser los más calientitos de un guardarropa. Con estilos tejidos, con botones o sin ellos, con diseños navideños o no, los suéteres y cárdigans son perfectos para dar un toque invernal fácilmente.

Accesorios que cobijan

Por último, no pueden faltar los accesorios. Si no quieres gastar tanto o realmente estás muy indeciso o indecisa en tu obsequio, con un accesorio no puedes fallar. En esta recomendación entran los calcetines, gorros, guantes, pantuflas, bufandas y prácticamente cualquier accesorio que sea un complemento para cubrirse del frío.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con estos cable sweaters, las clásicas hoodies navideñas, calcetines largos, gorros, pantuflas y camisas de cuadros para combinar con unos jeans y tener el estilo más cool. En definitiva no puedes fallar para tus obsequios o para pedir algún regalo espacial para ti. Además, lo mejor de todo es que puedes comprarlos en línea si prefieres no exponerte a las compras de locura navideña. Todas las prendas puedes conseguirlas en American Eagle.

Podría interesarte