Te explicamos qué es 5 germen note vayas; spoiler: es un albur.

En internet y por ahí en conversaciones quizá has escuchado aquello de “5 germen no te vayas”, pero ¿qué es? ¿Qué significa 5 germen no te vayas?

Te adelantamos que es un albur.

¿Qué es un albur?

Primero que nada, si no vives en México, quizá ni siquiera sabes qué es un albur.

Los albures son juegos de palabras, frases que se emplea con un doble sentido, frecuentemente con un segundo significado sexual.

Entonces, ¿qué significa 5 germen no te vayas?

Como en muchos de los albures, el doble sentido aquí se emplea una frase de tipo sexual.

Si repites la frase y la escuchas con atención es sencillo notarlo: cinco germen no te vayas. ¿Lo captaste? “Sin cogerme no te vayas”.

La idea para que este albur tenga sentido es que se haga entre varias personas, unas 4 o 5 personas.

Primero una persona debe iniciar diciendo “1 germen no te vayas” (Un germen no te vayas) y así sucesivamente para que al final a quien le toque el número cinco tenga que decir “Cinco germen no te vayas” y es ahí que, sin saberlo, esta última persona cayó redondita.

Ahora ya lo sabes.





