Qué significa “Es de Chill”, la tendencia en TikTok que no todos entienden

Conoce el origen de la curiosa tendencia en TikTok “Es de Chill” a la que muchos internautas se están subiendo, pero no todos entienden.

Si eres de las personas que suelen pasar horas videos virales de TikTok, entonces probablemente ya diste con la tendencia “Es de Chill” de la que muchos internautas están hablando, pero al mismo tiempo otros tantos no están entendiendo nada. Si en tu caso eres esa persona que aún no comprende 100% este término de moda, no te preocupes, que aquí te vamos a explicar de qué se trata este nuevo trend en redes sociales.

¿Qué significa “chill”?

Para empezar a comprender este nuevo concepto de moda en TikTok debes saber que la palabra “Chill” viene de la expresión en inglés “Chill out” que significa tranquilizarse o relajarse y básicamente se usa cuando alguien le pide a otra persona que se relaje.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué significa “Es de Chill” en redes sociales?

En TikTok y otras redes sociales algunos usuarios están subiendo videos en los que hacen una broma pesada a sus amigos y al terminar usan el término “Es de Chill” para que la persona no se moleste ni reaccione. Algunos de los ejemplos que se ha mencionado en clips que explican este término es como cuando les avientan el celular por la ventana y al decirles “Es de Chill” no se enojan y hasta se dan la mano para reforzar su amistad.

Una cosa curiosa de este trend es que los TikTokers cuando hacen este tipo de bromas hacen una seña con la manos, la cual es la seña “Shaka” usada por surfistas que supuestamente tiene su origen en Hawái y que hace referencia a la expresión de “tómalo con calma”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte