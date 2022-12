¿Qué significa que te den un beso en la frente?

El beso en la frente no tiene que ver con el amor romántico. Puede ser una muestra de cariño sincero, pero también una forma de poner distancia.

El beso en la frente es una expresión de cariño que no necesariamente tiene que ver con el amor romántico. Es un gesto que indica amistad o un intento por reconfortar a alguien. En algunas culturas, besar a alguien en la frente también es una muestra de arrepentimiento, en un contexto de duelo o disculpas.

Entonces, ¿qué significa si tu crush, por ejemplo, te da un beso en la frente? Como ya mencionamos, la acción de besar a alguien en la frente no suele tener connotaciones románticas (a diferencia de un beso de lengua, por ejemplo). Es un beso casi neutral, que no busca transmitir emociones más allá de la amistad o el aprecio.

El beso en la frente no es romántico

De hecho, el beso en la frente puede indicar que alguien está intentando poner su distancia. Como es un beso tan neutral, puede indicar que la otra persona definitivamente no tiene intenciones románticas. Eso no quiere decir que no exista cariño, pero el beso en la frente puede ser un indicativo de que el acercamiento es más familiar y/o fraternal.

Un beso en la frente es muy común cuando viene de tus padres u otros familiares. En este caso es una muestra de amor y también de que están orgullosos de ti.

¿Qué significa si tu pareja te besa en la frente?

Si es tu pareja la que te besa en la frente, esta es una forma de expresar cariño más allá del amor romántico o el deseo sexual. Aquí no es un intento de poner distancia, sino un gesto cargado de cercanía emocional (también está el beso mariposa, que no es necesariamente sexual pero sí se da entre dos personas que son muy cercanas).

El beso en la frente no tiene connotaciones sexuales. Cuando viene de tu pareja, puede ser una muestra de que eres más que un objeto sexual: quieren mostrarte amor sincero, pero también respeto.

Por otro lado, si tu pareja “reemplaza” los besos en la boca con besos en la frente, y eso se convierte en una constante, puede indicar es un intento por poner distancia y no hay tanto interés por tener intimidad. Aquí la comunicación es clave.





