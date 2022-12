Puede que lo hayas visto o escuchado mucho en redes, pero si aún no sabes qué significa ser Team Sangre y Team Carne, es momento de que lo descubras.

Seguro habrás visto memes, videos y textos que señalan, en tono burlón, la existencia del “Team Sangre y “Team Carne”, y puede que te hagas hecho la siguiente pregunta: ¿qué significa ser Team Sangre y Team Carne, o a qué se refieren estos términos? ¡Tranqui! Te lo explicaremos todo aquí, paso a paso, para que logres entenderlos mejor.

¿De dónde surgieron los Team Sangre y Team Carne?

Al igual que con muchas tendencias en internet, es difícil rastrear el verdadero origen de “Team Sangre y “Team Carne”, pero es algo que comenzó a popularizarse en el último año debido a la conversación de muchos hombres en redes, sobre todo en TikTok y Facebook.

Debes saber, primero que nada, que estos términos hacen referencia al pene y a sus erecciones, ya que, de acuerdo con algunos especialistas y sexólogos, como la investigadora francesa Valérie Tasso, comentan que en el mundo existen dos grandes tipos de erecciones.

Pero, ¿cuál es cuál? ¿Y cuál es la mejor? Antes de explicártelo, es necesario que tengas en cuenta que ninguna es mejor que la otra; simplemente, son parte de la naturaleza, y ya sea que tú o alguien cercano a ti forme parte de uno u otro “equipo”, es totalmente normal y está bien.

¿Qué es ser Team Sangre?

Los “Team Sangre” son aquellas personas cuyos penes llegan a doblar su tamaño y grosor cuando tienen una erección; es decir: que cuando sus penes están “dormidos”, tienen un tamaño no mayor a los 8 centímetros de largo (en promedio), pero al erectarse, pueden llegar a medir entre 16 y 18 centímetros de largo.

Esto ocurre, de acuerdo con información del medio archyworldys.com, a que las cavernas que el pene posee se llenan de sangre y producen una hinchazón que no permite que las venas que se encargan de drenar, hagan su trabajo.

Es por eso que las personas a quienes les ocurre esto se hacen llamar “Team Sangre”: porque sus penes se hinchan al doble de su tamaño debido a la falta de drenaje de sangre en las cavernas del pene.

¿Qué es ser Team Carne?

A diferencia de los “Team Sangre”, los penes de quienes se consideran “Team Carne” poseen pocas cavernas, lo que hace que al momento de la erección realmente no se perciba un cambio en el tamaño del pene.

Es decir: como el pene no recibe ni almacena mucha sangre, no hay una gran hinchazón perceptible y el miembro no duplica su tamaño. De hecho, para muchas personas, a simple vista, es difícil decir cuándo un pene de un Team Carne está flácido, y cuándo erecto.

Sin embargo, regularmente los penes de los Team Carne ya suelen ser considerablemente grandes en su estado flácido, por lo que aunque no haya un cambio visible, puedes estar segur@ de que funcionará perfectamente bien al momento de la intimidad.

¿Qué es mejor, Team Sangre o Team Carne?

Como mencionamos anteriormente, ninguno es mejor o peor que otro; simplemente, son parte de la naturaleza, y hasta el momento no existe una explicación científica consistente sobre por qué unas personas pertenecen a un grupo o a otro.

Lo que sí es cierto es que cada uno de ellos tiene su propia ventaja: por ejemplo, los Team Sangre siempre pueden sorprender a sus parejas sexuales mostrando cómo su pene duplica su tamaño pasando de estar flácido a estar erecto.

En cambio, los Team Carne no necesitan aparentar nada: lo que tienen, es lo que hay, y el “cómo lo usen” es lo que regularmente marca la diferencia para sus parejas sexuales.

¿Y tú? ¿En qué team consideras que estás?

