¿Que significa YOLO?

El término “YOLO” fue usado por primera vez por el baterista de Grateful Dead, Mickey Hart.

YOLO es un acrónimo para la frase “You Only Live Once” (”Solo se vive una vez”). La frase suele utilizarse para animar a las personas a tomar riesgos y vivir al máximo, pues solo tenemos una vida. Además también se usa, de forma general, para animar a tomar oportunidades o hacer las cosas de manera espontánea.

Tanto el acrónimo “YOLO” como la frase “You Only Live Once” suelen usarse coloquialmente, especialmente por personas jóvenes. Sin embargo, el origen de “YOLO” viene de los años 90, cuando el baterista de la banda Grateful Dead lo acuñó.

¿Quién inventó el término YOLO?

Mickey Hart, baterista de Grateful Dead, inventó el acrónimo YOLO cuando él y su esposa compraron un rancho en Sonoma. Era la casa de sus sueños, pero demasiado cara y se salía de su presupuesto.

“Amamos el lugar”, dijo Hart en entrevista con Vanity Fair. “Pero era demasiado dinero para nosotros, mucho dinero para esa época. Y nos miramos mutuamente, no nos iríamos hasta hacer un trato con el propietario... Así que nos miramos y dijimos: ‘Hey, ¡solo se vive una vez!”'.

Mickey Hart y su esposa acortaron el nombre porque no querían hablar de eso con cada persona que les preguntara sobre su origen. “Inmediatamente lo llamamos YOLO. Es un lugar muy especial y una palabra de cuatro letras que realmente describen la actitud y todo lo que hay detrás de eso. Nuestra forma de pensar en ese momento y la idea de disfrutar mientras estás aquí, al menos sabes que estás aquí”.

Más tarde, en 2011, el término YOLO se volvió más popular por la canción “The Motto” de Drake.

