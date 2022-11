Qué son los cargos recurrentes y por qué te ahorrarán dolores de cabeza

Si no has habilitado este servicio en tus tarjetas, te estás perdiendo de beneficios.

Clásico que apenas comenzó la quincena y ya estás en números rojos, pero no solo eso, se te olvidó que tenías que pagar la luz, o peor aún el Internet. Corres en círculos porque ya no sabes cómo estirar el dinero, pero seamos realistas, nada de esto habría pasado si nos organizáramos mejor, por ejemplo, si habilitáramos los cargos recurrentes.

Quítenmelo, que me lo gasto

Esta frase de Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista me encanta: “Quítenmelo, que me lo gasto”. Obvio porque me identifico. Y es que como ella dice: “Si de plano solito y por iniciativa propia no puedes ahorrar ¡haz que te obliguen! ¿Cómo? Que te quiten el dinero antes de que te lo puedas gastar”.

De acuerdo con Citibanamex, un cargo recurrente es cuando el pago automático de tus servicios como la luz, tv de cable, telefonía, seguros, streaming y más, se realizan en automático con cargo a tu tarjeta de crédito Citibanamex.

Beneficios de habilitar cargos recurrentes

Habilitar los cargos recurrentes con tus tarjetas de crédito Citibanamex te evitará largas filas e incluso te ayudará a que tu memoria de corto plazo no olvidé pagar servicios básicos. Además de estos beneficios, también:

Ahorras tiempo. Sin duda este es el activo más valioso, a nadie nos interesa gastar nuestro tiempo en la fila del banco, salvo que sea para cobrar un cheque al portador. ¿O no? Y tampoco gastarás tiempo reactivando algún servicio vencido.

Pagas puntualmente. Clásico que llevas meses esperando que se estrene la nueva temporada de (pon aquí el nombre de tu serie favorita), y se te pasó la fecha de pago de tu streaming. No solo te perdiste el estreno sino que ahora tienes que lidiar con los spoilers. Por eso, mejor habilita el cargo recurrente cuanto antes.

Controlas tus pagos. Si activas el cargo recurrente de la luz o el teléfono* a través de BancaNet o llamando al Centro de Atención Telefónica Citibanamex, puedes limitar el monto de pago y así controlar tu estado de cuenta.

Obtienes recompensas. Estas serán acorde a la tarjeta de crédito Citibanamex a la que hayas habilitado el cargo recurrente.

Pagas de forma automática. El cargo recurrente se realizará de forma automática, sin embargo, a través de las notificaciones vía app puedes estar al tanto de cualquier movimiento.

Es gratis. Todos los pagos automáticos que programemos con nuestras tarjetas son 100% gratuitos y los puedes cancelar en cualquier momento sin ningún costo.

Cómo habilitar un cargo recurrente

Activar los cargos recurrentes es muy fácil. Si deseas hacerlo en persona, acude al establecimiento del proveedor del servicio, o visita su app o página web y solicita el cargo recurrente a tu Tarjeta de Crédito Citibanamex. Si deseas realizar el cargo recurrente de la luz o el teléfono*, hazlo desde BancaNet, llama al Centro de Atención Telefónica Citibanamex o próximamente podrás acudir a tu sucursal Citibanamex más cercana con el recibo de pago del servicio que deseas y una identificación oficial vigente (INE).

Y así de fácil, sea cual sea tu fecha de pago, habilitar los cargos recurrentes te ahorrará dolores de cabeza.

*Se puede realizar el cargo recurrente a través de BancaNet o en el Centro de Atención Telefónica sólo en algunos comercios.

Oferta de producto solo para residentes en México.

Crédito sujeto a autorización.

Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM ER integrante del Grupo Financiero Banamex.

Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com

