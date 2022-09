Revela que en Alemania gana más como empleada doméstica que como abogada en su país

La usuaria de TikTok @travel_vamos se encarga de mostrar su vida en Alemania y sorprendió al revelar que gana más como empleada doméstica que como abogada en su país natal Argentina.

Quién no ha soñado con mudarse a un país como Alemania con la finalidad no sólo de viajar y conocer otras culturas, si no también para mejorar la calidad de vida, la cual sabemos que en Latinoamérica es un poco difícil de llevar por los bajos sueldos y horas excesivas de trabajo, incluso si se cuenta con una carrera universitaria.

Aunque para algunos esto solo queda como un “sueño guajiro”, para otros es un objetivo firme, hacen todo lo posible para dar ese giro 360 en sus vidas y finalmente sí se mudan a Europa. Eso le pasó a la usuaria @travel_vamos, quien junto a su novio viajó hasta Alemania para cumplir su meta de ganar más dinero.

A través de un video en TikTok que se hizo viral, la joven reveló que en ese país europeo gana más como empleada doméstica que como abogada en su país natal Argentina. Incluso mencionó que obtiene tres veces más ingresos únicamente limpiando habitaciones.

El video causó mucho debate en redes sociales, pues algunos internautas aseguraron que el estilo de vida es diferente en Latinoamérica comparado con Europa y otros tantos mostraron su interés por saber acerca de cómo logró emigrar.

“Pero gastas tres veces más, al final quedás igual”, le escribieron.

Al responder algunos comentarios, la joven originaria de Argentina afirmó que aunque estudió una carrera universitaria para ser abogada y quizá pudo haberlo ejercido de igual manera en Alemania, su interés es otro y además la abogacía nunca fue su pasión, por lo que decidió hacer cosas diferentes a su carrera, ya que esto le permite viajar.

“En mi caso nunca sentí amor por la abogacía, así que me daba igual. En mi país también era comerciante, poder emprender sería mi sueño”, aseguró la joven.

Por otro lado, el clip también recibió comentarios que personas que comprenden a la perfección su situación, pues están viviendo lo mismo o conocen a alguien que lo hace.

“Tengo un primo viviendo en Berlín limpiando baños y gana más que cuando era ingeniero mecatrónico acá en Colombia”, le escribieron.

