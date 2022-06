Se divorcia de su esposa porque todos los días preparaba sopas instantáneas

El hombre originario de la India argumentó que ya ‘estaba harto’ de desayunar, comer y cenar sopa.

En cualquier matrimonio pueden surgir problemas que, si se dialogan, pueden arreglarse y existen otros que posiblemente no tengan remedio e incluso sean una causa de divorcio, pero, ¿te imaginas que una persona decida separarse de su pareja solo porque no le gusta comer lo que come todos los días?

Eso fue lo que pasó con un hombre en la India, quién decidió dejar a su esposa porque preparaba a todas horas sopa instantánea. Desafortunadamente, en este país que aún tiene la mentalidad de un matrimonio no equitativo, es decir, que supuestamente la mujer es la principal ‘responsable’ de hacer las labores del hogar y el hombre solo de proveer dinero, este argumento sexista puede ser válido.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo con New Indian Express, ML Raghunath, el juez del caso, recibió en Bellary en el estado de Karnataka, la solicitud de divorcio por parte del hombre que dijo estar cansado de que su esposa cocinara fideos en la mañana, en la tarde y en la noche.

“El esposo dijo que su esposa no sabía prepararle otra comida que no fuera sopas instantáneas. Argumentó que le daba sopas en el desayuno, sopas en la comida y sopas en la cena. De acuerdo al testimonio del hombre que solicitó el divorcio, su esposa iba a hacer la despensa y lo único que compraba eran sopas instantáneas”, dijo el juez.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

ML Raghunath aseguró que este tipo de casos tiene mucho que ver con la forma en la que se trata a las mujeres en las zonas rurales de la India.

“Los casos más extraños y polémicos como este los recibimos en las zonas rurales. En esas regiones, las mujeres no tienen independencia. Su miedo a la presión social y familiar las obliga a mantenerse en ese tipo de relaciones”, aseguró.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La situación fue muy criticada, ya que varias personas no estuvieron de acuerdo con la extrema decisión del hombre, ya que la ven como un signo de machismo. Incluso, internautas en redes sociales mencionaron que él podía haber ido al supermercado a comprarse su propia comida, cocinarse lo que quisiera y no simplemente culpar a su esposa.









Podría interesarte