5 señales para descubrir si sufres el síndrome del impostor

Cuando tú solo te autosaboteas, entonces estás padeciendo el síndrome del impostor.

El síndrome del impostor, también conocido como el ‘fenómeno del impostor’ o ‘síndrome del fraude’ es un padecimiento psicológico en el que el paciente es incapaz de reconocer sus propios méritos y logros, y aunque no lo parezca es más frecuente de lo que pensamos.

¿Alguna vez te haz autosaboteado a ti mismo en algún logro que has tenido en la vida? De acuerdo a la gaceta UNAM, por más raro que parezca, en algún momento de su vida, más de 70 por ciento de la población en el mundo ha padecido el síndrome del impostor.

Lo cual significa que siete de cada 10 personas han creído que sus logros o triunfos son producto de “un golpe de suerte” o de la ayuda de los demás pero no de su esfuerzo, capacidad, talento o creatividad, según la Dra. Laura Barrientos Nicolás de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Aunque este problema psicológico se asoció por primera vez a las mujeres a finales de los 70 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes, con el tiempo se detectó que también se presenta en los hombres.

¿Cuáles son las causas del síndrome del impostor?

De acuerdo a la gaceta UNAM, el síndrome del impostor no tiene una causa específica, ya que su origen es multifactorial, lo cual significa que puede ser biológico, psicológico y social, apuntó la Dra. Barrientos Nicolás en su misma investigación.

Sin embargo, hay algunas causas más frecuentes que tienen que ver con los siguientes factores:

Comparaciones en la infancia: Por comentarios como “tu hermana no era así” o “no te pareces a tu hermano mayor”.

Sobreestimaciones en la infancia: Por el contrario a la anterior por comentarios como “eres el mejor en la clase”.

Baja autoestima: Lo cual va acompañado de muy poco amor propio, depresión y ansiedad, que pueden surgir a partir de malas experiencias en el pasado, en lo que tiene que ver una familia disfuncional o relación “tóxica”.

Algunas celebridades que han padecido el síndrome del impostor son la actriz Emma Watson; la abogada y escritora, Michelle Obama; Howard Schultz, fundador de Starbucks; y Neil Armstrong, primer hombre que pisó la Luna.

¿Cómo identificar que tienes síndrome del impostor?

Como fue señalado en un principio, más del 70% de la población mundial ha padecido el síndrome del impostor; para salir de dudas aquí te dejamos algunas señales de que tu también (inconscientemente) lo has padecido:

1. No crees tener mérito alguno

Por más pruebas fidedignas que tengas en tu historial académico o profesional o el reconocimiento que recibas por parte de otros, crees no tener ningún mérito. No confías en tus actitudes y aptitudes.

2. Cuentas todos tus pasos

En el proceso de no sentirte capaz para nada, vives vigilando y con el temor de que alguien descubra que eres un “fraude”, un “impostor”. Ahí también surge ese perfeccionismo que deseas lograr.

3. Eres inseguro

De la incapacidad de reconocer tus propios logros, se desprende el estrés que eso puede generar y que a su vez está ligado con ansiedad, depresión y tristeza, trastornos emocionales que afectan tu desempeño laboral, académico o profesional.

4. Insatisfacción permanente

Siempre tienes la idea de que pudiste hacer algo mejor por lo tanto hay una constante pérdida de motivación, y a su vez, bloqueos mentales.

5. Pesimismo defensivo

Tu pesimismo defensivo te hace mentalizarte y programarte para no lograr lo que te propones. Te anticipas pensando que algo no va a suceder y a su vez, el pesimismo provoca que no se cumplan tus objetivos. En pocas palabras, sobrepiensas mucho las cosas.

¿Cómo tratar el síndrome del impostor?

De acuerdo a la Dra. Laura Barrientos Nicolás, el síndrome del impostor se presenta más en las personas que padecen problemas afectivos de tipo depresivo, con trastornos de ansiedad generalizada y por déficit de atención e hiperactividad.

Debido a que el síndrome del impostor puede pasar de ser un problema individual a colectivo, afectando la vida académica, profesional y hasta social del que lo padece, lo recomendable es buscar apoyo psicológico (de preferencia, de corte cognitivo-conductual), psicoterapia que lo ayudará a identificar este tipo de creencias erróneas para que no lo afecten a nivel emocional y conductual. Y en un caso extremo, pedir ayuda psiquiátrica.

¿Te sientes identificado con alguna característica del síndrome del impostor?

