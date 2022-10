“That Girl”: la tendencia irreal de TikTok para ser productiva desde las 5 am

Un nuevo hashtag que se relaciona al llamado “porno de productividad” está inundando las redes sociales.

Más de 70 billones de visualizaciones en TikTok tienen los videos que llevan el hashtag That Girl, en los cuales se puede ver a jóvenes delgadas, con cuerpos denominados fitness, que además tienen una recámara de ensueño, promocionar un estilo de vida saludable.

Hasta ahí parece que todo está bien, pero la realidad es que dichos clips piden que las mujeres que quieren llegar a ser “esa chica”- traducción al español del trend- deben tener mobiliario de gym en casa, una despensa llena de alimentos saludables, ropa deportiva a la moda, así como el tiempo, las fuerzas y los ánimos de levantarse a las 5 am a realizar las actividades que engloban el estilo de vida de estas jóvenes.

¿Qué actividades realiza una That Girl?

-Se levanta a las 5 am

-Limpia su cuarto de ensueño, minimalista y con un interiorismo de diseñador

-Escribe sus metas del día

-Entrena en casa con los aparatos más novedosos que encuentra en Amazon

-Desayuna healthy en especial batidos verdes, granola, frutos rojos y algún alimento Instagrameable.

-Graba toda su rutina, la edita para subirla a TikTok y además se ve increíble en las fotos (todo antes de las 9 am)

-Medita, lee o realiza algún hobbie

-A las 9 am ya hizo todas las actividades anteriores, se bañó, hizo su rutina de skin care, se maquillo, se vistió con ropa a la moda y listo

Un sueño que no es para todas

Aunque este trend tenga un enfoque positivo que quiere motivar a las mujeres a llevar una vida saludable, en la que además prioricen su salud mental y sus hobbies, la realidad es que solo es posible para las chicas de clase alta que aún son mantenidas por sus papás o que no tienen que trabajar de tiempo completo. Además que tienen una solvencia económica para pagar todo lo mencionado.

Quienes tienen un empleo de 9 a 6 pm, ya sea en la oficina o en casa, no pueden mantener ese ritmo, y si lo hacen podrían terminar bastante agotadas. Ya que al menos en el área metropolitana de México, para llegar a un lugar de trabajo, si no vives cerca, te toma al menos una hora de traslado, sin contar el tiempo que debes tomar para alistarte, desayunar, y esas cosas.

Después de una jornada laboral completa, viene de nuevo el tiempo de traslado de regreso, lo cual deja muy agotado a quien lo hace, por lo que solo llega a casa con ganas de ponerse la pijama, ver a su mascota o a sus hijos, cenar y dormirse.

Muchas personas se han quejado de lo irreal que resulta esta tendencia y aseguran que se sienten poco productivas cuando ven los videos que tienen este hashtag.

“Lo deseo, pero no tengo dinero, nada de dinero”, “recuerda que no debes ser esa chica, puedes ser lo que quieras que te de paz”, “Las that girl no trabajan? yo apenas me levanto corro al trabajo”, “si tengo que hacer eso cada mañana antes de las 7 am que es cuando me voy al trabajo no me dará tiempo ni de dormir”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en los videos.

Lo ideal es que te des tiempo de hacer ejercicio, comer a tus horas y practicar alguno de tus hobbies cuando te den ganas, te alcance el día y con los recursos económicos que tengas.

En este mundo en el que la productividad es considerada como el camino al éxito, a veces se nos olvida que por más productivos que seamos, las carencias económicas, la desigualdad social, la falta de seguridad en la salud, etc, son limitantes en nuestras vidas.

