TikToker da curso a ‘Whitexicans’ sobre cómo usar el metro de la CDMX

Alejandro Guizar enseñó a sus amigos de forma ‘chusca’ cómo entrar, transbordar y vivir la experiencia hasta llegar a un evento en el Foro Sol.

Para la mayoría de los mexicanos usar el metro de la ciudad es una práctica habitual, ya que es el principal medio de transporte que usan para dirigirse a sus trabajos o a sus hogares, sin embargo, para quienes en su vida han usado este medio simplemente es toda una aventura.

Así lo mostró el TikToker y comediante @soytualex, quien ofreció un chusco curso presencial a sus amigos whitexicans para aprender a andar en el metro de la CDMX.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A través de su cuenta de TikTok, Alejandro Guizar compartió un divertido video en el que enseñó a sus amigos los ‘fresas’ la aventura de usar este práctico medio de transporte para llegar a un concierto en el Foro Sol de la ciudad.

“Recuerden que no aceptan tarjeta”, fue el mensaje que acompañó el video.

El ‘tutorial’ comenzó en la estación Auditorio de la línea naranja, ya que según el joven es la estación más cercana a Lomas o Polanco (o sea sus zonas, obvio). Algunos de los primeros ‘retos’ para sus amigos whitexicans fue poner su boleto en los torniquetes para entrar, usar las escaleras eléctricas y por supuesto no pasarse de la línea amarilla de seguridad en los andenes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“El metro se va a acerca a velocidades rapidísimas como si fueran en un Lambo o en un Ferrari. En el momento que se abra la puerta pónganse pilas, necesitamos velocidad como en Nueva York”, dijo.

Las partes más divertidas del video fueron cuando tanto Alex como sus amigos mencionaron algunas icónicas frases.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Alex, ¿a qué velocidad va? En ch*ng@”; “Esta es la línea rosa, rosa como los fresas”, “Sigan la mano fresa”, fueron algunas de las inolvidables frases.

Otro momento cómico del video viral fue cuando el TikToker hizo examen a uno de sus amigos y le pidió que le dijera el trayecto completo con transbordes para llegar a la estación Ciudad Deportiva.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los amigos finalmente llegaron a su destino y agradecieron el curso. El video evidentemente se trató de una parodia cómica hacia los famosos whitexicans, por lo que recibió varios comentarios sarcásticos y chuscos.

“Que intrépidos 😳 Yo no sé si me atrevería”; “Lo mejor en la vida está afuera fe tu zona de confort 👌🏻”; “Ni a la sala priority llego tan temprano mi rey”; “No vale si no es en hora pico jajajaja ahí si se siente la adrenalina”, fueron algunos de los comentarios.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte