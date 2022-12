El líquido que los hombres segregan durante el orgasmo no sólo sirve para generar un embarazo, y aquí verás cuáles son todos los beneficios y propiedades del semen para que no sigas pensando lo mismo.

A muchos les da cosita pensar en ello, pero la realidad es que el semen no sólo sirve para generar un embarazo, y aquí podrás conocer todos los beneficios y propiedades del semen que lo convierten en una de las sustancias más inquietantes que existen en la naturaleza humana.

¿Qué es el semen?

El semen no es solamente ese líquido blanco portador de espermatozoides que sólo sirve para embarazar a alguna mujer. Sí es una de sus funciones más importantes, no lo vamos a negar, aunque no la única.

De acuerdo con información de BBC Mundo, el semen está hecho, en su 90 por ciento, por ácido cítrico (sí, como el de algunas frutas como la naranja o el limón), aminoácidos libres, fructosa (aunque no lo creas, el semen se compone de azúcar), enzima fosforilcolina (que ayuda a metabolizar la grasa), prostaglandina (derivados de ácidos grasos para combatir alergias y asimilar nutrientes), potasio y zinc.

¿Y el otro 10 por ciento? Son los espermatozoides que avanzan al óvulo para fecundarlo.

La mayoría de las sustancias que componen al semen se generan entre la próstata y las vesículas seminales, aunque un 10 por ciento del mismo se hace entre los testículos, el epidídimo (una especie de tubito que está arriba de los testículos) y las glándulas uretrales.

Como bien lo sabemos todos los adultos, el semen sale del pene de los hombres a raíz de una sobreexcitación del pene. El impulso del líquido desde los testículos y hacia el glande es el que hace que se genere aquello que conocemos como orgasmo masculino y, lo queramos o no, es algo muy natural.

¿Cuál es el sabor y la forma del semen?

Aunque no lo creas, el semen sí que posee sabor, y es justamente esa cualidad, al igual que su apariencia (porque no, el semen de una persona no es exactamente igual que el de otra), puede dar indicios sobre cómo está la salud del propietario.

Por lo regular, el semen es entre grisáceo y blanquecino, con un ligero brillo cuando se pone ante la luz. Su consistencia puede ser tan espesa como una clara de huevo (de ahí que a muchas personas no les guste tocarlo) o muy líquida.

¿Y a qué sabe? Es algo que también varía y depende mucho de los hábitos alimenticios de cada hombre. Por ejemplo: si consume mucha fruta y verduras (como la piña, un hecho que muchas personas han constatado), su sabor tienden a ser dulce; en cambio, si su dieta se basa en grasas y proteínas, puede tener un deje amargo.

Casi no se percibe a través del olfato, pero cuando el sentido lo hace, no debería resultar desagradable; si a tu pareja sexual le llega a oler a algo como a pescado o cloro, es muy probable que tenga algún problema de salud.

Todos los beneficios y propiedades del semen

Como ya lo habrás notado, el semen es una gran fuente de propiedades saludables para el cuerpo, los cuales pueden formar parte de uno si lo consume y se asegura que la persona proveedora no tiene problemas de salud.

Entre los mayores beneficios y propiedades de esta sustancia se encuentran, de acuerdo con sitios como BBC Mundo, el Diario de Sevilla y El País:

Fuente de nutrientes: posee, principalmente, vitaminas C y B12, calcio, magnesio, fósforo, zinc, potasio y sodio, aunque en cantidades pequeñas; todos ellos ayudan al crecimiento muscular. Propiedades antioxidantes: gracias a que contiene espermina, el semen puede ayudar a aliviar casos de acné y a reducir arrugas, y por la misma sustancia también tiene una acción antidepresiva. Puede ayudar a evitar preeclampsia: de acuerdo con un estudio hecho en Estados Unidos en 2013, se encontró una correlación positiva en contra de esta enfermedad y otras complicaciones del embarazo al consumir semen de manera directa. Ayuda a mejorar la ovulación: al igual que de la fertilidad, aunque para ello no es necesario tragarse el semen sino, simplemente, que el aparato reproductor femenino esté en contacto con él durante el acto sexual. Bomba hormonal: contiene oxitocina (hormona del amor), serotonina (hormona de la felicidad), cortisol (hormona para reducir ansiedad) y melatonina (hormona para mejorar el sueño), las cuales son muy benéficas para el cuerpo.

Y algunas de las cosas positivas que el consumo de semen puede hacer por ti son:

Mantener la piel hidratada y suave. Fortalecimiento de la zona capilar y brillo del cabello. Ayuda al crecimiento de las uñas. Puede ayudar a prevenir infecciones urinarias. Ataca a algunas de las células que se pueden volver cancerígenas en la piel. Combate dolores de cabeza, de pelvis y ovarios.

Además, de acuerdo con un reporte del medio español ABC, el semen puede ser ocupado para otras cosas, como:

Ingrediente de cocina: ya que, como es nutritivo y tiene una buena textura, le puede añadir un sabor complejo a ciertos platillos, de acuerdo a lo que el chef Fotie Photenhauer indicó en su texto “Natural Harvest”, un recetario que ocupa el semen como ingrediente principal. Colorante o pigmento: puede funcionar como una especie de pintura por su consistencia, algo que ya fue comprobado en 2008 por el artista alemán Martin Vo Ostrowski, quien ocupó su propio semen para una pintura que llevó al Museo Gay de Berlín. Tinta invisible: aunque no lo creas, en la Primera Guerra Mundial se descubrió que el semen podía usarse de esta manera, y el gobierno británico lo empleó para enviar mensajes cifrados. De igual forma, un capitán llamado Mansfield Cumming descubrió que el semen aguantaba bien algunos métodos de detección de mensajes, como el yodo y el vapor. Unidad de almacenamiento: investigadores en el campo de la genética de universidades como Johns Hopkins y Harvard descubrieron que se podía guardar un petabyte de información en 1.5 miligramos de ADN, el cual equivalía a un milímetro cúbico de semen. Al eyacular, los hombres tienden a secretar entre dos y seis milímetros cúbicos, lo que se traduce en cuatro petabytes de data.

Un dato que es muy necesario que tomes en cuenta es que el semen debe consumirse antes de 10 minutos de que haya resultado la eyaculación, ya que de lo contrario sus beneficios y proteínas podrían perderse, y hasta podría causarte un problema mayor en varias partes de tu organismo.

Además, si no conoces los hábitos de tu pareja sexual y no sabes cómo está su salud, lo mejor es que ni siquiera te acerques a su semen, ya que hay que no está demás decir que es el principal conductor de Enfermedades de Transmisión Sexual, como clamidia, herpes, hepatitis B, gonorrea, VPH, VIH y hasta SIDA.

Ahora que ya conoces todos los beneficios y propiedades del semen, podrás disfrutar de ellos de manera responsable, al igual que de una vida sexual activa. Si buscas otros contenidos sobre salud sexual, aquí te dejamos algunos: Tamaño del pene promedio por países del mundo; Qué es la fimosis y cuál es la diferencia con la parafimosis; y Cómo saber si tu pene es atractivo, según la ciencia.

