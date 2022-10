Un papá encuentra a su hijo jugando con cenizas de su abuela, se vuelve viral

Buena idea: jugar con la abuela. Mala idea: jugar con la abuela.

Dicen que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Y es que los muertos no andan por ahí desperdigando las cenizas de sus seres queridos, a diferencia de un niño que hizo exactamente eso con las cenizas de su abuela. Su papá lo descubrió jugando con el polvo grisáceo como si de arena se tratara y, afortunadamente, lo tomó con buen humor: “Mi hijo jugando con la abuela”, escribió en un TikTok que se volvió instantáneamente viral.

Aaron Robles lo tituló “Momentos familiares inolvidables Parte 1″. Inicia con él en su auto, haciendo un ademán de persona decente que se toca el corazón y comparte un momento conmovedor con su familia, para después mostrar a su hijo: un niño de unos cinco o seis años que saca lo que parece tierra de una urna decorada con motivos de flores. “Se llevan muy bien”, escribió Robles, sobre el hecho de que el pequeñín juega con las cenizas de su abuelita fallecida:

Dura apenas cinco segundos, pero es suficiente para contarnos una historia (y dejarnos la importante lección de nunca dejar las cenizas de los familiares muertos al alcance de los niños). Obviamente se viralizó enseguida y, hasta el momento, ha sido vista unas 6.4 millones de veces y casi un millón de personas han dado like. La muerte siempre es un tema sensible, pero en los comentarios hay quienes agradecen la risa que les dio el video: “Acaba de fallecer mi abuelo, y este video me ha hecho reír mucho imaginando a mi hijo jugando con el abuelo! gracias por el humor!”, dice Javi Böckel.

Y aunque generaciones anteriores habrían sido capaces de regañar al niño (que en realidad no está haciendo nada más que jugar), Aaron hizo lo que cualquier padre haría: sacar inmediatamente la cámara de su celular y comenzar a grabar.

