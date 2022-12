¿Es buena idea volver con tu ex? Aquí algunas ventajas y desventajas de darse otra oportunidad en las que deberías pensar antes de decidir.

A muchos nos ha pasado que, en algún punto en nuestras vidas, nuestr@s exes regresan y nos vuelven a hacer sentir maripositas en el estómago, pero… ¿Qué tan bueno es, realmente, volver con tu ex? Aquí una lista de ventajas y desventajas de darle otra oportunidad a una relación que creíste que ya no tendría futuro.

Volver con tu ex: ventajas y desventajas de darse otra oportunidad

Uno de los momentos que más puede descolocar a cualquier persona es que, por azares del destino, un ex que quisimos sacar de nuestra existencia o que nos sacó de la suya vuelva para ponernos la vida y el corazón de cabeza.

Es más común de lo que muchos piensan, aunque también puede ser más catastrófico de lo que muchos creen. El tema de los exes siempre ocasiona conflicto en cualquier lugar en el que se hable, ya que muchos piensan que si la persona o la relación realmente valía la pena o era para uno, la persona con la que estuvimos no sería ahora nuestr@ ex.

La realidad es más compleja que eso: no todas las parejas truenan en sus relaciones por problemas de entendimiento o falta de cariño; hay algunas que deciden hacerse a un lado de la vida del otro porque sienten que los están atando a un futuro que no les corresponde, o porque quieren verlos alcanzar metas más altas a las cuales ellos no podrían acceder.

Otros simplemente se dieron cuenta de que las cosas con la persona con la que estaban tomaron un rumbo distinto al que ellos quisieran para sus vidas, y realmente no está mal bajarse del barco cuando uno siente que ya no tiene ganas o no puede llegar a buen puerto.

Sin embargo, hay veces en las que la vida nos pone al ser querido de nuevo en el camino y nos hacen llenarnos de dudas: ¿realmente deseábamos que volviera? ¿Aún sentimos algo por él o ella? ¿Valdría la pena planteárselo o, simplemente, lo mejor sería ignorarlo y seguir con nuestras vidas?

Para todas esas preguntas, aquí te dejamos un listado de pros y contras que cualquier persona que se esté planteando darse una nueva chance con su ex debería tomar en cuenta antes de tomar una decisión que podría marcar su vida.

Ventajas de regresar con tu ex

Si ya dejaron pasar un tiempo de su relación, es muy probable que ambos hayan cambiado en aspectos que no le agradaban al otro, lo que haría que el entendimiento de pareja sea más sencillo. El tiempo lo cura todo, y si entre ustedes ya pasó lo suficiente y se permitieron perdonar algunas cosas que el otro les hizo, pueden hablarlo de nuevo y ayudar al otro también en su proceso de sanación. Ya tienen una historia entre ambos, lo que hará que sea más sencillo volver a comprenderse y a saber qué cosas le gusta o le disgusta al otro para saber cómo sorprenderle o qué deberías evitar hacer. Si hubo una buena confianza entre los dos, eso les ayudará a fortalecer sus lazos y a tener una relación más madura y comunicativa. Si te llama la atención, es por algo, y si tú aún le llamas la atención, ya tienen ganada la parte de la atracción, lo que haría que los encuentros íntimos sean más disfrutables. Ambos pueden aprender mejor de su propio pasado y del pasado del otro para entenderse mejor y evitar los mismos errores del ayer, lo que hará que su relación posiblemente dure más tiempo. Si consideras que tu ex fue una buena persona contigo, es muy probable que lo siga siendo, y es un punto a su favor al momento de intentar algo de nuevo. No tendrás que pasar por el mismo proceso de ir de cita en cita y conocer de 0 a una nueva persona porque ya sabes cómo es tu ex, aunque también está la posibilidad de que te sorprendan sus nuevos cambios (si es que los hay).

Desventajas de regresar con tu ex

No todas las personas merecen una segunda oportunidad, y eso hay que tenerlo claro. Si la razón por la que terminaron raya en un tema de violencia o agravio, lo mejor es que cierres esa puerta de inmediato. Puede que realmente no estén lo suficientemente maduros para afrontar las cosas que les disgustaron uno del otro, y si no logran comunicarse correctamente, arrastrarán los mismos problemas del ayer y se sentirán hastiados rápidamente. Muchos se dejan llevar por la pasión carnal en lugar de los sentimientos, y hacen que eso influya en sus decisiones de regresar o no con sus ex parejas. Debes pensar primero si tu caso cae en este lugar común o si realmente hay sentimientos de amor de por medio. Puede que tu ex sólo quiera pasar el rato contigo y no esté dispuest@ a intentar algo estable de nueva cuenta; debes preguntarte cuáles son sus intenciones y hasta dónde está dispuest@ a comprometerse antes de decidir dar un nuevo paso. Asegúrate de que tu ex siente lo mismo que tú, porque posiblemente sólo guarde un buen recuerdo de ti pero no tenga ganas de volver a sentir amor por lo que tenían; también hay que asegurarse de que no hay rencores entre los dos, o de lo contrario podrían acabar muy mal. Si no acabaron en buenos términos y te la pasaste hablando mal de él/ella con tus amig@s y familia, es muy probable que cuando regreses con esa persona te encuentres con momentos incómodos entre tus seres queridos. Habla primero con ellos para evitar situaciones embarazosas. Puede que realmente lo que sientas no sea amor verdadero por tu ex sino un sentimiento de apego y añoranza por lo que tenían, y andar con una persona basándose en esos sentimientos no traerá nada bueno ni para ti ni para la otra persona. Puede que tu ex no haya cambiado las cosas que no te gustaban de él/ella o que tú no hayas querido cambiar las cosas que hicieron que él/ella te dejara, y en ese caso es necesario replantearse qué tan comprometido están uno y otro en mejorar esos aspectos para hacer que las cosas avancen, o si sería mejor dejarlo todo por la paz.

Otros puntos que debes tener en cuenta

Las relaciones de pareja pueden ser más complicadas de lo que quisiéramos, y pueden traernos más dificultades que momentos felices si no las trabajamos con honestidad y madurez, por lo que siempre es recomendable que tengas los pies en la tierra y pienses no sólo con el corazón sino también con la cabeza si realmente consideras que tu ex le conviene a tu presente y al futuro que estás buscando para ti.

Recalcamos que es importante no darle entrada de nuevo en tu vida a personas que han sido violentas contigo o con personas cercanas a ti, ya que es muy probable que, en algún punto, vuelvan a serlo y te causen daños severos; si te sientes apegad@ a alguien que te hizo daño, se vale decirlo y buscar la ayuda pertinente para sanar el daño.

La comunicación es la herramienta más importante al momento de entablar cualquier tipo de relación, ya que con ella podemos decir las cosas que realmente queremos y sentimos, y podemos recibir una respuesta similar de vuelta; si siempre comunicas lo que quieres y lo que estás dispuest@ a dar, ya es un gran avance.

Y, por último: no te dejes llevar por el “qué dirá” de la gente; habrán personas que se sentirán cómodas con tu relación y otras que no, y es algo natural y no tienes por qué responsabilizarte por sus formas de pensar y/o sentir. Mientras tú te sientas bien con ello y sepas que en tu relación hay respeto, honestidad, comunicación y amor, lo que digan los demás queda sobrando.

¿Qué otras ventajas o desventajas aconsejarías a la gente al momento de pensar otra oportunidad con sus exes? Compártenos tus comentarios y experiencias a través de nuestros canales digitales.

