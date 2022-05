Andrew Fletcher, el fundador de Depeche Mode que marcó a una generación con su sonido New Wave

El músico británico falleció este jueves, pero su legado musical continúa.

Este jueves, Andrew Fletcher, el legendario tecladista, bajista y fundador de la banda británica Depeche Mode falleció a los 60 años de edad, así lo anunció la agrupación a través de un comunicado, en el cual no especificó las causas de su deceso.

El músico británico deja un gran legado, ya que sin su genialidad no habrían surgido las icónicas melodías que marcaron a la generación de los años ochenta con su sonido New Wave y Electro Pop acompañado de letras enigmáticas.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Más allá de los clásicos como “Enjoy the Silence” o “Personal Jesus”, que se han quedado para la posteridad y se siguen bailando en los clubes nocturnos alrededor del mundo. El legado con el que trasciende Fletcher deja un gran impacto en la cultura pop.

Cómo olvidar el aclamado álbum “Music for the Masses” que la banda lanzó en 1987 y se colocó como uno de los mejores de la década, del cual se desprende el sencillo “Strange Love”.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Este álbum consolidó a Depeche Mode y a sus integrantes; los llevó a los máximos niveles de popularidad en Estados Unidos y los colocó como una de las bandas que llenaban estadios con capacidad para miles de personas.

En muchas ocasiones, el frontman siempre suele ser el más recordado de una agrupación, pero en el caso de esta banda, los sintetizadores son su sello de autenticidad.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Hay que recordar que Fletcher es uno de los fundadores de esta agrupación. La historia se remonta a 1976 cuando formó con Vince Clarke un dueto llamado No Romance in China, pero al no lograr ningún éxito decidió formar el trío Composition of Sound que, al poco tiempo con el ingreso del cantante David Gahan, cambió su nombre a Depeche Mode.

A lo largo de los años, el músico participó en todos los álbumes y hasta su muerte, siguió nombrándose como miembro de la icónica banda.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW





















Podría interesarte