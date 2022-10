El extraño mito que asegura que ‘Los Hombres de Negro’ sí existieron

Hay quienes aseguran que, si no sabemos suficiente sobre la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, es porque los Hombres de Negro se han encargado de silenciar a los testigos.

Antes de ‘Men in Black’, la película de 1997, el mundo no tenía muchas referencias sobre los hombres de negro más allá de las leyendas urbanas. En la ficción, los personajes de Will Smith y Tommy Lee Jones son personas reclutadas para resolver cómicos problemas extraterrestres, desde un alien que usa la piel de un humano como disfraz hasta una mujer extraterrestre que está a punto de parir dentro de un vehículo a la orilla de la carretera. Pero, en la vida real, hay quienes aseguran que los Hombres de Negro no son amigables. Quizá ni siquiera son humanos. Y están encargados de que nadie conozca la verdad sobre la existencia de los extraterrestres.

Estos individuos, que serían parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos, aparecían cada vez que una o varias personas comunes tenían un avistamiento o contacto de aparente origen extraterrestre. Su trabajo era intimidar, silenciar a los testigos y asegurarse de que la verdad sobre esos casos jamás fuera de conocimiento público. Su origen se remitiría a mediados del siglo XX, una época bastante prolífica en la historia de los avistamientos OVNI, poco después de que Kenneth Arnold viera los primeros platillos voladores y acuñara el término el 24 de junio de 1947.

El caso de Albert K. Bender

A mediados de los 50, el ufólogo Albert K. Bender anunció la desintegración de su grupo dedicado a la investigación de esos fenómenos, el International Flying Saucer Bureau (IFSB). Bender aseguró que tomaba la decisión de alejarse de sus actividades ufológicas, a pesar de que era un gran aficionado de la ciencia ficción, porque había sido visitado por hombres vestidos con trajes negros que lo amenazaron para que cesara sus investigaciones. Además dijo que esos hombres eran agentes secretos del gobierno dedicados a destruir toda evidencia de la existencia de extraterrestres.

Poco antes de eso, las investigaciones de Bender lo habían llevado a escribir toda una pieza que detallaba cómo el gobierno de Estados Unidos había escondido toda evidencia posible de la existencia de seres de otro planeta. Estaba a punto de publicar la información en el siguiente número de su revista, Space Review. Pero eso nunca pasó. Tras la visita de los hombres de negro, Bender temía por su vida y decidió terminar con el proyecto y con el IFSB definitivamente.

Bender murió en 2002, pero se dice que, hasta poco antes del final de su vida, seguía recibiendo llamadas telefónicas misteriosas e intimidatorias. Los textos que publicó después de su encuentro con los hombres de negro eran muy distintos a sus trabajos anteriores y, dicen quienes lo conocieron, que vivía en un estado permanente de ansiedad y miedo.

El caso de Herbert Hopkins

Desde ese primer incidente, se reportó la presencia de hombres de negro en múltiples eventos de tintes paranormales. Uno de esos ocurrió en Maine en 1976, cuando Herbert Hopkins trabajaba como consultor en un caso OVNI. Una tarde, Hopkins recibió una llamada de alguien que aseguraba ser un activista parte de la comunidad ufológica y que deseaba visitarlo. Sin embargo, cuando llegó, resultó ser un hombre en traje y corbata negros, con una extraña apariencia física: no tenía cabello ni cejas y estaba extremadamente pálido.

Después de cuestionarlo, el Hombre de Negro le habló sobre el contenido de sus bolsillos: le dijo que sabía que tenía dos monedas y le pidió sacar una. Hopkins lo hizo y la sostuvo en sus manos. El hombre le pidió que observara la moneda fijamente y, después de unos momentos, Hopkins empezó a ver la moneda más plateada, como fuera de foco. Después vio cómo desapareció de sus manos. ¿Qué había pasado con ella? El misterioso hombre le dijo que la moneda no volvería a ser vista, al menos no en este plano de la existencia. Después le preguntó por Barney Hill, un hombre que había sido supuestamente abducido por extraterrestres y había muerto hacía no mucho tiempo. “Barney no tenía corazón”, le dijo. “Así como ahora ya no tienes moneda”. Fue así como el hombre convenció a Hopkins de destruir todo el material que poseía relacionado con la investigación OVNI.

Los escépticos creen que el mito de los Hombres de Negro fue especialmente creado, paradójicamente, para abonar al folklore de la creencia en extraterrestres. Como si al gobierno le beneficiara que parte de la población permaneciera cegada por una conspiración alienígena... en lugar de fijarse en las verdaderas injusticias que los Estados Unidos cometen en la Tierra todos los días. Si se supone que cosas como el Área 51 y la misma existencia de los Men In Black deben permanecer secretas, entonces son uno de los secretos peor guardados de la historia.

