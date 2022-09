El niño de tres ojos y otros mensajes en el billete de 500 pesos

Las extrañas figuras que aparecen en el billete de 500 pesos, incluido el niño del tercer ojo y las figuras femeninas que lo rodean, vienen de un autorretrato de Frida Kahlo de 1949.

¿Alguna vez has inspeccionado un billete de 500 pesos mexicanos con atención? Todos sabemos que el diseño tiene motivos que salieron de la obra de Frida Kahlo, pero hay quienes creen que el billete esconde simbolismos relacionados con los reptilianos y otras teorías de la conspiración. Es fácil pensar que, así como se cree con los dólares estadounidenses, las imágenes impresas en este papel moneda esconden mensajes ocultos... pero solo si no estás familiarizado con la obra de la pintora mexicana.

Como muchas historias que se hacen aun más ominosas con música misteriosa de fondo, todo empezó en TikTok: @arkamx2 estudió a detalle las imágenes del billete de 500 pesos y encontró seres que considera son “seres reptilianos”. “Sí es real, el niño con el tercer ojo en el billente de quinientos pesos mexicanos. Lo abrazan seres reptilianos”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Las imágenes que vemos en el billete vienen de una pintura de Frida Kahlo llamada ‘El abrazo de amor del Universo, la Tierra, yo, Diego y el señor Xólotl’ de 1949. Es un autorretrato en el que ella viste de tehuana y sostiene a un niño con el rostro de Diego Rivera, el gran amor de Frida, con un tercer ojo y una llama en las manos. A su vez, una figura femenina los rodea y su pecho derrama lo que parece ser leche materna. En una esquina duerme el xoloitzcuintle “Señor Xólotl”.

A la figura de Diego Rivera no lo abrazan seres reptilianos, sino la misma Frida. Como en otras obras de la pintora, esto tiene que ver con su representación de la maternidad que no logró (Frida tuvo varios abortos a lo largo de su vida y no consiguió ser madre a pesar de que realmente lo deseaba). A ellos los sostiene Cihuacóatl, creadora de todos los seres humanos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte