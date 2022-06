‘Es maravilloso haber sido su hermano’: Ari Telch habla sobre Jacobo Grinberg, el científico desaparecido misteriosamente

El actor considera muy importante el legado que dejó su hermano, quien desapareció en 1994 cuando tenía 47 años.

Pocos saben que Ari Telch, actor que participó en la exitosa telenovela de TV Azteca ‘Mirada de mujer’ y su obra de teatro D’Mente donde visibiliza la salud y enfermedad mental, es hermano de Jacobo Grinberg, el científico mexicano que desapareció en la década de los noventa de forma misteriosa y el cual conoció a Doña Pachita, la curandera ‘milagrosa’ que sanaba las enfermedades de las personas de forma mágica en ‘La casa de las brujas’ ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México.

A lo largo de su carrera, el actor ha ofrecido algunas declaraciones respecto a la desaparición de Grinberg, ya que el público se ha mostrado interesado por conocer parte de la vida del científico que expuso la Teotría Sintérgica y escribió varios libros relacionados a sus estudios de origen chamánico en los que llegó a exponer, entre otras cosas, una habilidad “extrasensorial” que supuestamente permite a los humanos sentir imágenes a través de las manos.

Como hasta ahora la historia de Jacobo Grinberg sigue causando mucha curiosidad, ya que el 8 de diciembre de 1994, cuando tenía 47 años, su familia dejó de saber de él, actualmente se siguen pensando posibles explicaciones respecto a lo que le sucedió. Hasta ahora se ha dicho que pudo tratarse de una abducción espacial, un crimen pasional o incluso un secuestro por parte de la CIA porque estaban muy interesados en sus estudios, sin embargo, como la carpeta de investigación se cerró hace muchos años, tanto su familia como amigos cercanos han tratado de dejar atrás el tema.

En entrevista para Cultura Colectiva, Ari Telch nos habló sobre la extraña desaparición de Jacobo Grinberg y cómo fue su convivencia con él mientras compartieron tiempo juntos como hermanos.

¿Qué es lo que recuerdas de Jacobo Grinberg?

“Era mi hermano... cuando tienes un hermano platicas de ciencia, de cosas personales, convives en cenas, con sus amigos, aprendes... Yo lo acompañaba a la universidad desde que era niño, me llevaba a los laboratorios, aprendí mucho y mantuvo viva mi curiosidad. También tuve el gusto de estar en sus maestrías y pláticas, así que qué te puedo decir, era una relación muy bella porque era mi hermano”, dijo.

Ari Telch mencionó que hubo una investigación policiaca que no resultó en nada y muchas especulaciones sobre si su hermano trascendió, sin embargo, destacó que lo que le parece importante es que la gente se muestre interesada en el trabajo científico de Grinberg, el cuál para su época era muy avanzado y difícil de asimilar.

“Lo que me parece muy importante es que haya dejado un legado. Era tan avanzado que desgraciadamente hasta ahora se está hablando de sus libros después de casi 27 años de desaparecido, entonces que en este momento se esté hablando de un científico que propuso teorías hace 27 años quiere decir que iba por un buen camino. Y sería maravilloso que él siga trabajando porque tenía muchas investigaciones”, dijo.

¿Alguna vez te habló sobre Pachita?

“Sí me habló de Pachita muchas veces. ¿Yo le preguntaba? Por supuesto que le preguntaba, porque son cuestiones que causan mucha curiosidad. Para él fue un gran impacto cuando descubrió lo que el ser humano es capaz de hacer y que no entendemos cómo. De hecho, todavía no hay una explicación científica de por qué una mujer puede operar con un cuchillo sin anestesia, suturar con energía, trasplantar un órgano, etc.”, mencionó.

