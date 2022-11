La Opera Bar, el lugar en la CDMX que frecuentaba Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes

Los intelectuales de la Ciudad de México solían reunirse en una cantina emblemática del Centro Histórico llamada La Opera, la cual ahora es un restaurante familiar.

La CDMX está llena de lugares con historia y no por nada muchos intelectuales, artistas y escritores de la década de los sesenta y setenta decidieron vivir en la ciudad no solo para realizar sus proyectos creativos, si no también para explorar sus rincones y por qué no, disfrutar de su vida nocturna en espacios bohemios como La Opera Bar, una emblemática cantina ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México que frecuentaban Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Octavio Paz y hasta el mismísimo Pancho Villa, quien dejó un balazo entre sus paredes.

La Opera es una de las cantinas (ahora un restaurante familiar) más antiguas y hermosas de la ciudad gracias a su decoración inspirada en un elegante estilo francés que incluye lámparas de alabastro, papel tapiz, sillones con terciopelo rojo, elementos en color dorado y muebles de madera tallada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Inaugurada en 1876 como una pastelería, antes se ubicaba donde ahora está la Torre Latino y desde 1895 tiene su actual sede en Avenida 5 de Mayo #10, a unas cuantas calles del Zócalo. Entre varios datos curiosos y anécdotas que esconde este hipnótico lugar, están el hecho de que la barra principal fue traída desde Nueva Orleans, Louisiana, y por supuesto el suceso histórico protagonizado por Pancho Villa.

Bar La Opera balazo de Pancho Villa

Se dice que en 1914, algunos líderes de la Revolución paseaban por el Centro Histórico y Pancho Villa, quien llegó montado en su caballo, decidió entrar a la cantina favorita de la época, pero cuando entró encontró a varias personas discutiendo por lo que soltó un tiro al techo para llamar la atención de los presentes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Fue así que el hoyo de la bala aún permanece en el lugar inmortalizando ese momento.

Artistas e intelectuales que iban a La Opera Bar

Actualmente, se sabe que el lugar ha sido visitado por importantes políticos mexicanos, pero también fue visitado por el pintor colombiano Botero, quien reservó una mesa para 15 personas para celebrar su cumpleaños.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Además, era el lugar favorito de escritores, periodistas y artistas como Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, Fernando Benítez o Gabriel García Márquez, quien se mudó a la Ciudad de México y fue miembro de La Mafia, un grupo de intelectuales que se reunían para debatir ideas.





Podría interesarte