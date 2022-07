Narciso, el pastor enamorado de su propio reflejo

Conoce los distintos mitos sobre Narciso y el origen de la llamativa flor con el mismo nombre.

En los últimos tiempos cada vez se escucha más el término “narcisismo” de personas que tienen un grado excesivo de autoestima y que puede ser considerado como una forma de inmadurez emocional. En un contexto actual, los narcisistas suelen ser un peligro para la salud mental de quienes los rodean, debido a su peculiar forma de mantener relaciones afectivas.

Lo curioso es que este concepto estudiado por los psicólogos proviene de una leyenda griega muy interesante y en la actualidad una hermosa flor lleva su nombre.

Narciso fue sumamente importante y popular en el arte romano, en psiquiatría y el psicoanálisis Freudiano y existen diversas versiones del mito de Narciso, la gran mayoría han sobrevivido a fuentes antiguas y aquí te hablaremos de ellas.

Mito griego de Narciso

La versión de Ovidio

En la mitología griega y la versión clásica del mito, el hijo del Dios del río Cefiso y la ninfa Liriope, Narciso, se distinguía por su belleza y según la visión de Tiresias, mientras Narciso no se reconociera a sí mismo, tendría una larga vida.

Un día, mientras Narciso caminaba por el bosque fue seguido por Echo, una ninfa de la montaña que lo vió y se enamoró de él, cuando Narciso se dió cuenta gritó ¿Quién está ahí?, Echo repitió la pregunta, revelando su identidad corrió a abrazarlo, él se apartó y le exigió que lo dejara en paz. Su corazón se rompió y pasó el resto de su vida en cañadas solitarias hasta que quedó solo un eco.

Némesis, la diosa de la venganza, al darse cuenta de este suceso y después de conocer la historia, decidió castigar a Narciso. Un día mientras narciso caminaba después de un día de caza, la diosa lo atrajo a un estanque, en donde se inclinó sobre el agua y se vió a sí mismo en la flor de la juventud.

Narciso no se dió cuenta de que era su propio reflejo y se enamoró profundamente, como si fuera otra persona. Al ser incapaz de de dejar el encanto de su imagen se dió cuenta que no este amor no era correspondido se derritió del fuego de la pasión que ardía en su interior, convirtiéndose en una flor dorada con blanco.

La versión de Partenio de Nicea

En esta versión compuesta alrededor del 50 a.C. por el poeta Partenio Nicea, dice que Narciso perdió las ganas de vivir y se suicidó.

Esta versión fue descubierta en 2004 por el Dr. Benjamin Henry en los papiros Oxyrhynchus en Oxford.

La versión de Conon

Conon, fue contemporáneo de Ovidio, en esta narrativa, un joven llamado Ameinias se enamoró de Narciso, quien solía despreciar a sus pretendientes masculinos. Amenias se quitó la vida en la puerta de la casa de Narciso, sin embargo, antes de este hecho le había rogado a los dioses que le dieran una lección a Narciso por todo lo que le hizo sufrir.

Un día, Narciso caminaba cerca de un charco de agua, como tenía sed se acerco a beber un poco de agua, sin embargo, alcanzó a ver su reflejo con el que quedó fascinado y terminó quitándose la vida por no poder obtener su amor.

La versión de Pausanias

En esta versión, Narciso se enamora de su hermana gemela y al morir se convierte en una flor blanca. En todas las versiones, su cuerpo desaparece y sólo queda una flor blanca en su lugar, la flor de narciso.

Flor de Narciso

Estas flores en forma de trompeta, crecen en prados bosques y terrenos rocosos en Europa Occidental. Suelen ser de un color amarillo brillante, blancas con dorado o de color salmón. Las puedes encontrar con o sin hojas, con trompetas alargadas, con o sin fragancia, y son las encargadas de anunciar la llegada de la primavera.

Significado

La flor de narciso está relacionada a los nuevos comienzos y la vida eterna. Simboliza el amor no correspondido, justo como el que se cuenta en la leyenda de Echo y Narciso. Por otro lado, se dice que lleva un mensaje de deseo, expectativa y el regalarla a alguien significa una declaración de amor que espera una respuesta rápida.

