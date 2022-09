¿Quién es Sandie Crisp? La protagonista del triste video “Obedece a la Morsa”

En el 2007 el video ‘Obedece a la morsa’ se hizo viral, pero pocos conocen que quien lo protagonizó fue Sandie Crisp, una icónica actriz y modelo transgénero.

En los últimos años, internet se ha convertido en un medio para hacer virales algunos videos como el publicado en el 2007 que causó mucho terror entre los adolescentes llamado “Obedece a la Morsa” protagonizado por Sandie Crisp.

En aquel tiempo el clip fue editado con la finalidad de propagar miedo e incluso existió el mito de que supuestamente tenía mensajes subliminales, sin embargo, éste guardaba una historia detrás poco conocida y además se trataba de un fragmento del documental “The Goddess Bunny” de 1994 que contaba la historia de vida de Crisp, quien perteneció a la comunidad LGBT+ y se convirtió en todo un ícono.

¿Quién fue Sandie Crisp?

Sandra “Sandie” Crisp también conocida como The Goddess Bunny nació el 13 de enero de 1960 en Santa Mónica, California, y durante su vida luchó contra la polio y el VIH. Cuando era niña sus padres se separaron y terminó en un orfanato donde abusaron de ella.

Fue una mujer transgénero y desde los 26 años, en 1986, inició su carrera en “Hollywood Ciudad del Vicio” y tres años después en “The Drift”. En 1990 decidió ser Drag Queen y cambió su nombre a Sandie Crisp y The Goddess Bunny con el que ganó popularidad en la comunidad LGBT de Hollywood.

En 1994 rodó su documental y se casó con un ex convicto llamado Rocky de quien se separó tiempo después. Después participó en otros documentales llamados “Sugar & Spice” y “God is in the TV” y también apareció en algunos videos musicales de artistas como Marilyn Manson y Cypress Hill.

En enero de 2021, Sandie Crisp murió por complicaciones de la covid-19 en un hospital de Los Ángeles a los 61 años.

