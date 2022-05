Teresa Mendoza, la esposa de Jacobo Grinberg que también desapareció de forma misteriosa

Algunos testigos alrededor del caso del científico mexicano creen que Teresa podría tener algo que ver con su desaparición.

La repentina desaparición de Jacobo Grinberg, el afamado científico mexicano que trabajó en el estudio de la conciencia y, entre otras cosas, pudo haber evidenciado la existencia de la telepatía, sigue siendo un misterio que intriga a la comunidad científica de México y el mundo. Grinberg desapareció en 1994, en pleno sexenio de Ernesto Zedillo, a la edad de 47 años. Tiene una hija y estaba casado con Teresa Mendoza, su segunda esposa, quien tampoco ha vuelto a ser vista y podría ser una de las pistas a su paradero.

Como se explica en el documental ‘El secreto del Doctor Grinberg’, de Ida Cuéllar, 8 de diciembre de 1994, unos días antes de su cumpleaños número 48, Jacobo Grinberg desapareció. No se presentó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tenía un laboratorio de investigación en la Facultad de Psicología. Tampoco llegó a la celebración que se hizo en su honor, el 12 de diciembre.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Su entonces esposa, María Teresa Mendoza López, no informó a las autoridades de su desaparición: era común que el doctor Grinberg hiciera viajes repentinos y dejara de responder el teléfono durante días consecutivos. Después de todo, en el 94, las personas no cargaban un teléfono móvil en el que pudieran ser localizadas de forma inmediata.

Las sospechas hacia Teresa Mendoza iniciaron, sin embargo, apenas ocho días después de que Jacobo Grinberg fue visto por última vez: fue vista cobrando dinero de un cheque, de acuerdo con la investigación que realizaron las autoridades mexicanas, y sacando objetos de su casa. Incluso el 13 de diciembre, un día después del cumpleaños, ella llamó al laboratorio del científico para avisar que él no se presentaría debido a que realizarían un viaje a la India. Pero ni él ni Mendoza llegaron a ese país.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tony Karam, presidente de Casa Tíbet, el centro cultural oficial del Dalai Lama en México, era amigo cercano de Jacobo Grinberg. Él aseguró en un testimonio que el científico le había expresado que no confiaba en su esposa: “Le tengo miedo a Tere, temo por mi vida”, habría dicho. Jerry Grinberg, hermano de Jacobo, también ha dicho que este ya no dormía dentro de la casa para evitar convivir con Teresa.

Teresa Mendoza desapareció en enero de 1995. Las investigaciones revelaron detalles sospechosos sobre la entonces esposa de Jacobo Grinberg: algunos documentos no coincidían con el que supuestamente era su nombre real y su título, al parecer, no era de ella. Algunos familiares creen que Teresa podría estar relacionada con la CIA y, por ende, con la desaparición del científico, mientras que algunos aseguran que era una persona volátil y podría estar relacionada con el caso: no por el trabajo de él alrededor de la Teoría Sintérgica, sino por la relación sentimental que sostenían.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Otra hipótesis apunta a que Teresa Mendoza no estaba relacionada con la CIA, pero sí con el gobierno de México, quienes probablemente no querrían que el mundo supiera sobre Pachita. Se cree que las personas cercanas a José López Portillo, en Los Pinos, habían recurrido a los servicios de la chamana que, supuestamente, hacía cirugías usando las manos y simples cuchillos de cocina. Margarita, hermana de López Portillo, era amiga de Grinberg y fue así como él conoció a Pachita.

Durante la investigación dirigida por Clemente Padilla, quien también aparece en el documental, se descubrió que en casa de Jacobo Grinberg también habían desaparecido sus disquetes, ordenadores y otros dispositivos que contenían parte sus investigaciones. Así, no solo desapareció él, sino también información sumamente importante que pudo haber cambiado el estudio de la conciencia para siempre. Sin embargo, antes de su desaparición publicó más de 40 libros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

























Podría interesarte