Glosario LGBTTTIQ+: Las palabras que debes conocer en el mes del orgullo (y siempre)

Conoce algunos conceptos básicos de identidad y el significado de cada una de las letras que conforman la comunidad LGBT+.

Las palabras son muy poderosas. Ya sea en el ámbito social, político o personal, éstas son la clave para lograr comunicar ideas y transmitir pensamientos o ideologías que son parte de la evolución del mundo. Y hay palabras que están ahí para darle sentido a comunidades que luchan por sus derechos como la comunidad LGBT+ tanto en el día a día como en momentos importantes como el mes del orgullo o el pride, el cual honra la memoria de las personas que lucharon para conseguir visibilizar el movimiento y obtener derechos humanos hasta aquel momento negados y actualmente todavía estigmatizados.

Aunque es verdad que la apertura crece cada día más, todavía falta mucho por hacer, sobre todo empezando de los términos más básicos que aunque han tenido más difusión, aún son poco conocidos. Es por ello que Platanomelón creó un glosario LGBTTTIQ+ con las palabras que visibilizan a la comunidad y nos permiten aprender, así como también con algunos conceptos y definiciones.

Glosario LGBTTTIQ+

Existen muchas identidades, y está muy claro que ninguna es mejor que la otra. Para vivir en un ambiente de respeto, es necesario conocer esta diversidad. Te dejamos algunos ejemplos para que los conozcas:

LGBTTTIQ+

La L es de lesbiana, la G de gay, la B de bisexual, las letras T de transexual, travesti y transgénero, la I de intersexual, la Q de queer. El signo + significa la suma de nuevas comunidades y disidencias.

Agénero

No se identifican en ningún género. Las personas agénero pueden preferir los pronombres neutros, no binarios (elle-elles).

Andróginx

Persona cuya expresión de género incluye características socialmente consideradas masculinas con otras socialmente consideradas femeninas.

Asexual

Algunas personas no sienten atracción sexual, otras no sienten atracción romántica y otras ninguna de las dos. Esta orientación sexual no implica necesariamente no tener libido, relaciones sexuales o no sentir excitación, y no está relacionada con la abstinencia, que es una decisión personal, mientras que la asexualidad se da por naturaleza.

Bigénero

La raíz “bi” define a personas que se identifican con dos géneros (tanto binarios (hombre/mujer) como no binarios (género fluido, agénero, etc.) simultáneamente o de forma alternada.

Bisexual

Es la orientación sexual hacia más de un género. Una persona bisexual puede sentir atracción erótica y/o afectiva por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, de géneros no binarios, etc., e incluso pueden complementar su autodefinición con el término “pansexuales”. Te lo explicamos más adelante.

Cis o cisgénero

Convencionalmente, al nacer, se asigna un género u otro según los genitales, aunque esto puede cambiar: se puede tener pene y sentirse mujer o tener vulva/vagina y sentirse hombre. Pero si el género que se te asignó concuerda con tu identidad de género, eres cisgénero.

Demisexual

Orientación sexual que define a las personas que no experimentan atracción sexual a menos que haya una fuerte conexión emocional con alguien: el vínculo emocional es crucial para sentir atracción sexual.

Drag

Drag es una persona que se viste con ropa y complementos que la sociedad atribuye a personas del género opuesto con finalidades de entretenimiento y/o laborales.Hay muchas otras palabras que puedes conocer para empezar a generar conciencia sobre la diversidad que existe en cuanto a gustos y géneros. Con esto lograremos que la sociedad sea más comprensiva con la comunidad LGBTIQ+.

Gay

Seguramente sabes que este concepto se refiere a hombres cis o trans que sienten atracción hacia hombres cis o trans. Además, gay es un término paraguas que define a personas que sienten atracción afectiva, erótica y/o sexual hacia personas del mismo género.

Heterosexualidad

El prefijo “hetero” proviene del griego y significa “distinto”; heterosexualidad se refiere a la orientación de personas que sienten atracción erótica y afectiva por personas de un género diferente al suyo. Un apunte a tener en cuenta: es irrelevante si la persona o el objeto sexual es cis o trans.

Homosexualidad

El prefijo “homo” proviene del griego y significa “igual”; homosexualidad es la orientación de personas que sienten atracción erótica y afectiva por personas del mismo género. De nuevo: no tiene en cuenta si las personas son cis o trans.

Lesbiana

Mujer cis o trans que se siente atraída afectivamente y/o sexualmente por mujeres cis o trans. También es una expresión alternativa a “homosexual”.

No binario

Personas que NO perciben su identidad de género en términos binarios (‘hombre’/’mujer’). Estas personas están fuera de la cisnormatividad, colocándose en un amplio abanico que incluye personas de género fluido, bigénero, agénero y más.

Pansexualidad

El prefijo “pan” significa “todo” en griego, por lo que la pansexualidad define la capacidad de sentir atracción sexual y/o afectiva hacia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual, roles sexuales, etc., y tradicionalmente se ha contrapuesto a definiciones como bisexualidad por sentir atracción independientemente del género de la persona. El término bisexual, en su evolución, ha aclarado que la identidad de género de la persona y su sexo no es un factor limitante a la hora de sentir atracción.

Queer

Queer es un término paraguas que define a minorías sexuales y de género, que no son heterosexuales o no son cisgénero.

Su significado original era “peculiar”, “excéntricx” y se utilizaba despectivamente para discriminar a personas con deseo afectivo-sexual hacia personas del mismo género.

En los años 90 las personas que se identificaban como queer se apropian del término y alteran su significado: la sexualidad deja de enmarcarse dentro de categorías dicotómicas y fijas para posicionarse en un espectro fluido y dinámico.

Transgénero

Personas que sienten incongruencia entre su género percibido y el género asignado al nacer. Las personas transgénero no se someten o no se han sometido aún a intervenciones médicas (quirúrgicas y/o hormonales) para cambiar su aspecto estético y biológico.

Transexual

El término transexual, a diferencia del transgénero, se refiere a personas que optan por intervenciones hormonales, quirúrgicas o ambas para adecuar su apariencia a su percepción psicológica, sentimiento de pertenencia e identidad social.

Travesti

Personas que de forma más o menos esporádica se visten y actúan con los códigos del género convencionalmente opuesto. Los motivos de hacerlo pueden ser varios: ya sea por inclinación natural, por gusto personal, por motivos laborales o de entretenimiento. El travestismo tiene un significado político y social profundo: encarnar un rol de género contrario al asignado por la sociedad, no son simples indumentos o maquillaje.

¿Qué es identidad de género?

Es la percepción personal y vivencia psicológica del género. Es decir, la identidad de género está en la cabeza y no tiene por qué coincidir con el sexo (genitales, hormonas).

Género

El género es el conjunto de formas de hacer, pensar y sentir que socialmente se suele enseñar a cada persona según sus características genitales o sexo fenotípico. Es muy importante saber diferenciar el género de la identidad de género.

Orientación sexual

Capacidad de cada persona de sentir una atracción afectivo sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, de más de un género o de una identidad de género. También es la capacidad de no sentir atracción sexual y/o afectiva, como en el caso de las personas asexuales.

Diversidad de género

Esto implica que todas las personas tienen derecho a existir y manifestarse de la forma que sientan y consideren, sin límites.

Cabe señalar que toda identidad sexual, de género, las orientaciones afectivo-sexual y la expresión o rol de género de las personas tienen validez tal y como cada persona lo considere y perciba, independientemente de su definición académica.





