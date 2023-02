¡Habemus trailer del show del Super Bowl de Rihanna! Y podría contener spoiler

El show de Rihanna en el Medio Tiempo del Super Bowl está a días de realizarse, y un trailer del mismo podría haber spoileado una de las canciones que formará parte de su line up.

La espera terminó: estamos a días de volver a disfrutar la voz de Rihanna en un show en vivo gracias al show de Medio Tiempo de la edición actual del Super Bowl, y para que los fans no sigamos comiendo ansias, la artista ya estrenó un tráiler que nos tiene a todos en las nubes.

Lo que sabemos, hasta ahora, del show de Rihanna

La estrella, originaria de Barbados, pasó seis años sin pisar un escenario como cantante, ni compartir algún sencillo nuevo que se añadiera a su repertorio. Hasta ahora.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aunque el show de Medio Tiempo del Super Bowl marcará su vuelta a los espectáculos en vivo, su verdadero regreso musical se dio gracias al filme “Pantera Negra: Wakanda Por Siempre”, para el cual lanzó el tema original “Lift Me Up”, que ahora compite a Mejor Canción Original en los Premios Óscar, como te contamos en este enlace.

No obstante, su presentación en el magno evento de fútbol americano mostrará que la intérprete de temas como “S&M”, “Shut Up and Drive” y “Umbrella” está más que lista para impactar al público con su voz, sus movimientos, y su propuesta de entretenimiento en vivo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Este espectáculo marcará otro hito, también, en la historia de los shows en vivo del Medio Tiempo del Super Bowl, ya que se tratará de la primera producción de Apple Music, siendo que en años anteriores la firma patrocinadora encargada del mismo fue la refresquera Pepsi.

El evento, anunciado desde el 25 de septiembre del año pasado, tendrá lugar este 12 de febrero en el State Farm Stadium (también conocido como el University of Phoenix Stadium), casa del equipo Arizona Cardinals, con un playlist aún por confirmar pero en el cual esperamos que se encuentre alguno de los sencillos que te compartimos en este enlace.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El trailer del show de Medio Tiempo de Rihanna

Aunque el clip no dura más de 30 segundos, fue el tiempo correcto y suficiente para poner a los fans de la también llamada “RiRi” con la piel chinita chinita, sobre todo porque el tema principal del clip, justamente, es el alejamiento de la cantante de los escenarios.

Vemos a Rihanna, al principio, a la distancia, avanzando hacia un halo de luz que toma forma del pasillo de una pasarela. La estrella lleva un abrigo afelpado en color verde neón, un conjunto de blusa y pantalón a juego en color negro, tacones de aguja, y un peinado extravagante.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De fondo, podemos escuchar las voces de presuntos periodistas que mencionan su regreso, haciendo cuenta de los días y los años en los que la estrella ha estado separada de los reflectores, y algunas de ellas incluso preguntándose: “¿Dónde has estado todo este tiempo?”.

Rihanna sólo hace movimientos con sus manos y su cuerpo, mirando fijamente a la cámara hacia el final del clip, momento en el que ésta la enfoca para que ella haga un movimiento con su mano y haga callar a las voces, como dando a entender que ya no tienen por qué preocuparse: ella ya está lista para volver.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Al final, la artista se da la vuelta, y podemos escuchar de fondo el tema “Needed Me”, que posiblemente forme parte de su line up para el show. ¿Están list@s para disfrutar del regreso de Rihanna en vivo? Recuerden que es muy probable que también forme parte de la próxima gala del Óscar por su nominación, la cual se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.





Podría interesarte