Hay una nueva Barbie de Tina Turner y es un sueño ochentero de colección

Con un minivestido, chaqueta de mezclilla y un peinado igualito al del video de “What’s Love Got To Do With It”.

Hace casi 40 años, Tina Turner lanzó una canción que sería un éxito eterno: “What’s Love Got To Do With It”. Es sin duda una de las canciones más importantes del siglo XX (Rolling Stone la incluyó como una de las mejores 500 canciones de la historia en 2011) y, para conmemorarla, hay una nueva Barbie que recrea el look ochentero y neoyorkino de Tina Turner en todo su esplendor.

“Simplemente la mejor. Barbie se enorgullece en honrar la incomparable carrera de la ‘Reina del Rock N’ Roll’ con una muñeca Barbie de Tina Turner. Con un minivestido y una chaqueta de mezclilla, inspirada por su look en el video de ‘What’s Love Got To Do With It’, los coleccionistas y fans de la música por igual pueden celebrar a este icono de la música con la nueva Barbie Signature”.

Los fans de Tina Turner y los coleccionistas de Barbie alrededor del mundo estarán felices con esta nueva pieza de Signature Music Series, que reúne a grandes artistas. Antes de la muñeca de Turner estuvo la Barbie de Gloria Estefan, que la cantante consideró un “regalo” por su cumpleaños 65.

La gran Tina Turner es la última en unirse a la colección con motivo del 40 aniversario de la canción de su tercer disco, ‘Private Dancer’, y que ganó un Grammy en 1985. “What’s Love Got To Do With It” fue un éxito tan avasallador que se convirtió en el sencillo más vendido de Estados Unidos en 1984: el 1 de septiembre de ese año alcanzó la primera posición en la lista de Billboard Hoy 100. Hasta ahora, ha vendido de 1.5 millones de copias.

La canción también tuvo su revival en 2020, cuando Tina Turner lanzó un remix con Kygo (que es incluso mejor que la original, ¡y eso es mucho decir!) y cuyo videoclip es un cortometraje dirigido por Sarah Bahbah:

