Las canciones de Taylor Swift que nos abrazan en cada etapa del amor

El mundo sí tiene una gurú del amor, y esa, sin lugar a dudas, es Taylor Swift. Si no nos crees, échale un ojo a este listado de canciones que tiene para cada etapa de ese sentimiento.

Quien diga que Taylor Swift no es la reencarnación de Cupido es porque no le ha puesto la suficiente atención a su discografía, ya que la cantante tiene una canción prácticamente para cada etapa del amor, desde cuando uno empieza a conocer a alguien y a sentir cosquillitas en el estómago… hasta cuando todo se va a ruina. Si no nos crees, échale un ojo a esta lista.

Las canciones de Taylor Swift para cada etapa del amor

“Lover”: para los corazones entregados

Si sientes que el amor de tu vida ya tocó a tu puerta y estás totalmente segur@ de que ésa es la persona con la que quieres pasar el resto de tus días (y que él o ella piensa lo mismo de ti), esta es la rola que debes escuchar.

“Show On the Beach”: la de los amores irreales

Amas a esa persona. Y esa persona también está enamorada de ti. Pero todo es tan idílico y perfecto que, simplemente, se siente como si le estuviera pasando a alguien más y no a ti. Esta canción te acompañará en el sentimiento.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Gorgeous”: amores perfectos con un pasado… que aterra

De las peores cosas que nos pueden pasar al estar enamorad@s es sentir una inseguridad bien grande al darnos cuenta de que esa persona es prácticamente perfecta, pero su pasado… parece que nos sobrepasa por los posibles mil amores que lleva cargando.

“Enchanted”: la del amor a primera vista

Esa persona parece salida de nuestros sueños: aparentemente, lo tiene todo, y el flechazo que sentimos es instantáneo. El único problema es… que no sabemos si ya tiene a alguien más. La rola habla justamente de eso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Better Man”: lo que pudo ser y nunca fue

Si tu corazoncito está dañado porque amaste demasiado a una persona que resultó no ser quien creías, y te dejó muchas secuelas por su toxicidad pero aún le extrañas y piensan en cómo todo pudo ser diferente si él o ella hubiera puesto de su parte… entonces esta es tu canción.

“Clean”: la del amor propio

Sufriste lo que tenías que sufrir y aprendiste la lección de aquella relación que te dejó destruid@, muy bien. Ahora llegó el momento de sentirte limpi@, de motivarte para salir adelante, y esta es la canción te ayudará a lograrlo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“The Way I Loved You”: el recuerdo del ex que no te suelta

Ya tienes una nueva relación estable, y todo va realmente muy bien: la persona es amable, atenta, te da todo lo que necesitas y te valora al máximo. Pero tú nomás no puedes olvidar a ese/a ex tóxic@ que te marcó profundamente.

“Invisible”: cuando ni sabe que existes

Se siente horrible cuando estamos enamorados de una persona que ni siquiera topa que existimos, y muchos llegamos a hacer de todo para que nos haga caso y dejemos de ser invisibles para él o ella. Esta canción entiende bien ese sentimiento.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Mirrorball”: cuando cambias por otros y no por ti

El proceso del amor propio nunca es lineal, y muchos lo sabemos. Y hay ocasiones en las que no podemos conseguir la valoración que queremos de nosotros mismos y la buscamos afuera, haciendo mil y un cambios para encajar en un lugar donde no nos sentimos enteramente a gusto. Qué gran rola para expresar ese sentimiento.

“Dorothea”: por los amigos que nos abandonaron

Aunque duela admitirlo, no todas las amistades son eternas, y muchos de nosotros hemos llegado a extrañar a una persona a la que considerábamos como nuestr@ gran herman@, y que por azares del destino simplemente se fue, dejándonos una marca profunda al interior.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“You Belong With Me”: cuando urge salir de la friendzone

Llevas años enamorad@ de un/a amig@ que no te puede ver como otra cosa que eso. Pero tú sabes que harían una excelente pareja juntos porque le conoces más que ninguna otra persona. Si sólo te diera una oportunidad, vería lo felices que pueden ser.

“Hey Stephen”: la de los amores secretos

Esta es una buena forma de decirle “amig@, date cuenta” a ese crush por el que llevas enamorad@ desde hace un rato pero la persona en cuestión nomás ni enterada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Delicate”: para los amores que se nos adelantaron

No. Esta canción no habla sobre esas personas que amamos y que ya no están con nosotros, sino de esos amores que eran perfectos en todo sentido… pero que el tiempo de ambos simplemente no fue el correcto.

“Jump Then Fall”: otra forma de cantar “Bésala”

Qué estrés para todos cuando conocemos a alguien que está enamorad@ de una persona que también está enamorad@ de él o ella, ¡y ninguno se le declara al otro! Como en la escena de “La Sirenita”, cuando a Eric le da penita darle sus kikos a Ariel.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Would’ve, Could’ve, Should’ve”: para esos “amores” que no perdonamos

Algunas veces parece que hay personas que llegan a nuestra vida simplemente pa’ poner todo de cabeza, y se van y nos dejan heridos y atolondrados. Lo peor es cuando, por mucho que pase el tiempo, las heridas que esa persona dejó simplemente se niegan a cerrar, y uno desearía no haberse topado con esa persona. De eso habla esta canción.

“Don’t You”: un amor falsamente superado

El tiempo pasó. Ya te sientes chid@ de nuevo y estás más que list@ para salir adelante. Ya te “olvidaste” de su nombre y sientes que ya no podría afectarte. Pero ¡BUM! Le vuelves a ver. Y te vuelve a revolver todo en el interior. ¡Qué estrés!

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Mean”: un curita para el amor propio

Es horrible cuando todo el mundo piensa que tú eres el/la villan@ de la historia, y nadie se te acerca para preguntarte por su visión de los hechos. Pero tú sabes que no eres una mala persona, por mucho hate que te ha tocado aguantar. Esta rola sería tu mayor salvavidas.

“Afterglow”: cuando sí fuiste el/la mal@ del cuento

Muchas veces hacemos y decimos cosas que no queremos ni sentimos, y terminamos dañando a personas que no merecían nuestro maltrato. Esta canción es una carta de perdón para aquellos que salieron dañados por nuestras acciones.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“All You Had To Do Was Stay”: la puerta ya se cerró

Si tu ex es de esas personas insistentes con que cree que sería muy buena idea que le volvieran a dar chance a su relación, y tú nomás no te ves ahí de nuevo, le podrías dedicar esta rola para dejarle claro lo que sientes.

“King of My Heart”: tu corazón ya tiene dueñ@

Ya tuviste varios amores después de ese que te dejó marcad@, y aunque el tiempo pasó y ambos le dieron vuelta a la hoja, tu sabes que tu corazón le sigue amando, por mucho que intentes negarlo y hacer que no sea así.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“I Almost Do”: un ‘quiero pero no me atrevo’

Extrañas demasiado a esa persona que amaste, y cada vez estás más cerca de agarrar el teléfono, marcarle y decirle que le extrañas… pero no. Simplemente, no puedes hacerlo, y te quedas con las ganas.

“New Romantics”: ¿por qué no te puedes enamorar de nuevo?

Ya sea porque quedaste bien marcad@ de tu última relación, o porque simplemente no llega alguien que te haga suspirar locamente, te sientes hart@ de que el amor no vuelva a tocar tu corazón cuando sabes que ya estás más que list@ para amar de nuevo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“I Know Places”: amores que nunca deben salir a la luz

Tú y esa persona están bien enamorados, y se la pasan muy bien estando juntos, pero saben que si su relación sale a la luz… todo se va a ir para abajo. Esta canción justamente habla de eso.

“It’s Nice to Have a Friend”: por esos amigos que son mucho más

Sorprendentemente, en tu cabeza y tu corazón ese amigo o amiga especial se convirtió en algo más para ti: cada que piensas en él o en ella, te pones rojit@, y sientes mariposas en el estómago. ¿Te estarás enamorando?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Better Than Revenge”: con estos amigos, ¿pa’ qué quieres enemigos?

La traición. La decepción, herman@: tu “mejor amig@” se aventajó de que ya no estabas con tu ex, y decidió probar suerte con él o ella sin decírtelo. Y, cuando te enteraste, te diste cuenta de que aún sentías cosas por esa persona. ¡Auch!

“Nothing New”: el miedo a destacar

Otro de los problemas del amor propio es que muchas veces buscamos autolimitarnos para no caer en soledad, cuando bien sabemos que nos merecemos el cambio. Nos hacemos de una falsa fachada para que todos piensan que estamos cool y todo va perfecto, pero internamente lo único que queremos es sacar nuestras alas y salir adelante.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Love Story”: u otra forma de cantar “Amor Prohibido”

¿Te ha tocado alguna vez que conoces a alguien y le amas profundamente, pero esa persona simplemente no es del agrado de tu familia? Y que aunque te prohíben verle, tú haces de todo para estar a su lado. Si sí, esta canción te entiende a la perfección.

“Teardrops On My Guitar”: un amor no correspondido

Te gusta muchísimo una persona, y tienes tantas ganas de estar con él o ella que te agarras de valor y te le declaras…. infructuosamente, porque esa persona no siente lo mismo por ti y, lo que es más: ya tiene pareja.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Forever Winter”: una carta de amor para un amigo en desgracia

Si una amistad tuya está en un momento complicado y tú simplemente ya no hayas manera de hacerle sentir bien pero, aún así, quieres que sepa que seguirás estándo ahí para él o ella, esta canción es el mejor regalo que le puedes hacer.

“Tell Me Why”: na’ más te ilusionó y se fue

Es muy desesperante cuando empezamos a hablar con alguien y sientes que hay onda con esa persona porque te empieza a dar entrada y, de la nada, simplemente te deja de hablar y responder los mensajes. Y tú no entiendes qué pasó ni si hiciste algo malo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“A Place In This World”: LA carta al amor propio

¿Por qué hay gente que piensa que si no estás emparejad@ con alguien simplemente no eres feliz? ¡Porque eso no es cierto! Se puede ser feliz con un@ mism@, y gozar de los momentos en los que tu único gran gusto eres tú.

“This Is Why We Can’t Have Nice Things”: una oda a la traición

Esta va por esos “amigos” que, cuando menos lo esperabas, te enseñaron su verdadera cara, te traicionaron y te dejaron con el interior hecho pedazos. ¡Pero descuida! En esos momentos amargos, siempre aparecen las personas que verdaderamente valen la pena.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“The 1″: por los “casi algo” que todos tenemos

Todo estaba perfecto y en su punto, o al menos así lo parecía: se gustaban, se querían, pudieron haberlo sido todo… y, de repente, ¡pum! Simplemente las cosas no se dieron. Y te quedas pensando en lo que pudo ser y en todo lo que le pudiste dar.

“I Think He Knows”: ¿te quiere o no te quiere?

Hay una persona que como que quiere moverte el tapete y tú sientes que sí se podría dar algo, pero luego te manda otras señales que te hacen dudar de si realmente quiere algo contigo o sólo está jugando.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“The Archer”: por esas heridas que dejaron secuelas

La persona que amaste te abandonó de la nada, y tienes miedo a que un nuevo amor pueda hacerte lo mismo, por lo que prefieres mantener tu corazón encerrado a pesar de que te dé pavor pensar que no volverás a confiar en nadie de nuevo.

“Wildest Dreams”: ¿amor platónico… o del bueno?

Lo tuyo con esa persona parece ser algo platónico que puede quedar bien en un encuentro apasionado, y ambos lo saben. Pero… ¿y si te estuviera empezando a gustar para algo más que un simple encuentro?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Right Where You Left Me”: cuando el mundo avanza pero tú no puedes

Ese amor del pasado te dejó tan marcad@ que, cuando todo terminó, sientes que el mundo a tu alrededor simplemente se detuvo. Y cuando te das cuenta de que no es así, entras en un fuerte conflicto. Esta canción te acompañará en el sentimiento.

“August”: por si fuiste ‘la casa chica’

Esa persona te usó durante un buen rato y tú lo sabías, ya fuese porque te convertiste en el cuerno o la segunda opción de tu amorcito, quien al final no se quedó contigo y te dejó en soledad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Bejeweled”: adiós a la bruma

Dicen que lo mejor de tocar fondo es que no puedes hacer otra cosa más que subir, y de eso habla esta canción: ya pasaste mucho rato triste, ya aguantaste muchos malos comentarios, y ya llegó tu momento de decir “basta” y brillar de nuevo.

“The Great War”: te le quieres cerrar al amor pero éste no te deja

Ya no te permites confiar en cualquier persona porque sabes que después de la guerra no necesariamente viene la paz, y tus traumas tu necesidad de huir simplemente no te dejan amar a otra persona. Pero, ¿y si hubiera alguien dispuest@ a luchar a tu lado?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Midnight Rain”: no soportaste tanto compromiso

A veces nos pasa que nos hayamos en momentos muy vulnerables en nuestra vida cuando no sabemos realmente qué es lo que queremos, y aunque tenemos en frente a una persona que nos puede dar todo, simplemente preferimos dejarle ir por miedo a lastimarle con nuestras indecisiones.

“This Is Me Trying”: ¿por qué sólo a mí me va mal?

Algo que puede frustrar a cualquiera es ver cómo todos a su alrededor están alcanzando metas muy geniales pero un@, por más que lo intenta, simplemente no llega a ningún lado. Para ayudarte a salir de ese estancamiento, escucha esta canción.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Labyrinth”: cuando dudas del amor

El peor enemigo que podemos tener cuando estamos construyendo una relación no es un tercero sino un@ mism@, ya que puede que nos la pasemos preguntándonos todo sobre lo que sentimos por aquella persona porque nos da miedo saber qué sucederá… o qué no.

“Anti-Hero”: el mayor problema… eres tú

Estás en tu peor momento: sientes que el mayor problema de tu vida eres tú, y que la vida de todos estaría mucho mejor si tú no estás. Pero nunca hay que dejarnos llevar demasiado por estos pensamientos, porque podrían terminar con nosotros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“You’re On Your Own, Kid”: al mal tiempo, buena cara

Esta rola es justo la vacuna contra el sentimiento de la canción anterior: puede que llegue un momento en el que sientas que todo en tu vida está cada vez peor, pero debes confiar en que muy pronto todo tu esfuerzo habrá valido la pena, así que no hay que rendirse.

“Should’ve Said No”: le cachaste los cuernos

Tu pareja te fue infiel y tú lo sabes, pero dudas sobre aquello que deberías hacer: ¿le enfrentas y le dices lo que sabes? ¿Le cuestionas y ves si te dice la verdad? ¿Se lo perdonas? ¿O simplemente pasas de todo esto y decides despedirte de esa persona?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cuál de todas estas rolas crees que expresa mejor el momento amoroso en el que te encuentras? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

Podría interesarte