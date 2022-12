Todas las canciones que Taylor Swift ha dedicado a sus exnovios

Porque Taylor Swift siempre ha sido especialista en plasmar sus emociones a través de sus canciones, lo que la ha llevado convertirse en una de las mejores artistas de los últimos tiempos.

No hay nada que no se pueda expresar a través de la música y Taylor Swift sabe hacerlo muy bien. La cantante originaria de Tennessee es especialista en plasmar sus emociones y cada momento que la ha marcado a través de sus composiciones, dejándonos canciones desgarradoras con las que, debemos aceptarlo, todos nos hemos identificado al menos una vez.

Se sabe que Taylor Swift no se anda con rodeos y tampoco se queda con nada sin decir, con un estilo único y un gran talento, siempre expresa lo que siente y lo que piensa… aunque, claro, muchos no lo soportan y hasta lo nieguen. A lo largo de los años, Swift se ha inspirado en sus relaciones amorosas para crear su arte, por ello, se sabe que muchas de sus canciones poseen un significado más profundo de lo que se cree. ¿Qué canción de Taylor Swift pertenece a cada ex?

Canciones que Taylor Swift ha dedicado a sus exnovios… y nosotros también

Ninguno se ha salvado de las directas letras de Taylor y la verdad de cómo la han hecho sentir, sea amor o desamor, la solista ha logrado plasmar todo en cada uno de sus proyectos, obteniendo resultados genuinos, humanos y, sobre todo, reales. Por ello, es considerada una de las mejores cantautoras a nivel mundial, porque ella no vive en la industria musical: es la industria musical.

Canciones a John Mayer

Taylor Swift y John Mayer salieron durante algunos meses entre 2009 y 2010 luego de que trabajaran juntos para escribir la letra de una canción, ambos conectaron al instante y fue imposible que no cayeran en las redes del amor. Más tarde, Taylor escribió para el cantante Ours, que trata sobre un romance que las personas juzgan. Asimismo, la solista dedicó a Mayer The Story of Us y por último, porque dos no fueron suficientes, Dear John, donde canta sobre una relación que salió mal y responsabiliza al innombrable por lastimarla.

Canciones a Joe Jonas

Taylor y Joe fueron una de las parejas que más sorprendieron en el 2008, ambos eran muy jóvenes y también muy queridos, sin embargo lo de ellos no terminó nada bien y la cantante lo dejó muy claro a través de algunas canciones. La pareja de músicos duraron aproximadamente tres meses y, de acuerdo con Swift, el hermano Jonas terminó con ella por teléfono en una llamada de 25 segundos. Y eso claro que le hubiera roto el corazón a cualquiera.

Taylor Swift le dedicó a Joe Jonas Last Kiss, Mr. Perfectly Fine y Forever and Always. Asimismo, le escribió Better Than Revenge indirectamente, pues más bien ésta estaba dirigida a Camille Belle, con quien el músico empezó a salir pocos días después de terminar con Taylor.

Canción a Taylor Lautner

Taylor Swift y Taylor Lautner se conocieron mientras rodaron juntos Valentine’s Day y, pese a que su relación duró muy poco tiempo, la cantante también escribió una canción para el actor, aunque ésta un poco más de tristeza y arrepentimiento, donde aseguró que lo echaba de menos: Back to December. Se dice que fue Tay quien terminó con Lautner por falta de química en la relación.

Las canciones a Harry Styles

La relación de Taylor Swift con Harry Styles comenzó en 2012, cuando ella tenía 23 años y él 18. Sin embargo, lo de ellos no terminó nada bien, pues la cantante estadounidense se dio cuenta de que el joven británico le era infiel. Por supuesto, dejó que el dolor se lo llevara la música.

Taylor escribió para Harry I Knew You Were Trouble, Style y Wonderland. Por otro lado, el cantante de Cinema, confesó en una entrevista, un año más tarde de su ruptura, que se sentía arrepentido de estar con Taylor Swift, aunque él no tenía planes de contar su parte de la historia por respeto a la privacidad de la cantante.

Las canciones a Jake Gyllenhaal

Las canciones que Taylor Swift escribió para Jake Gyllenhaal han sido de las más polémicas, sobre todo, luego de la cantante lanzara por segunda vez All Too Well en versión de más de 10 minutos y con un cortometraje en el que el parecido de los protagonistas con la expareja es indiscutible.

Obvio, el actor fue cancelado por todos los fans de Taylor luego de escuchar All Too Well, We’re Never Getting Back Together, State of Grace y The Moment I Knew.

No hay nada que la música no pueda curar y Taylor Swift se ha refugiado bien en ello, pero también la ha convertido en la gran artista que actualmente es. Sus canciones, además de ser éxitos absolutos, también han sacado los trapitos al sol de uno que otro rufián.

