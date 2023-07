Debido a las lluvias ocurridas recientemente, sucede lo que los meteorólogos llaman “saturación del suelo”, y esto puede provocar deslaves, desbordamiento de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y sitios urbanos. Entonces, hay que estar atentos de lo que Protección Civil informe para estos estados.

En las próximas horas se esperan tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y vientos fuertes en:

· Nayarit (centro, sur y oriente)

· Jalisco (norte y centro)

· Michoacán, (sur y oriente)

· Guerrero (centro, occidente y costas)

· Oaxaca (norte y centro)

· Veracruz (centro)

Hay chance de tormentas de corta duración en zonas de:

· Chihuahua (norte, centro y sur)

· Sinaloa (norte)

· Durango (norte y occidente)

· San Luis Potosí (centro)

· Puebla (oriente)

· Chiapas (norte, centro y oriente)

· Tabasco (centro)

· Campeche (sur)

· Quintana Roo (sur y centro).

Y no tengan mucha fe, porque todo es traición en el clima, como en el amor, pero en una de esas ¡NO LLUEVE HOY EN LA CDMX! Bueno, no mucho. Así que tómenlo con calma, chilangos. Hoy no vamos a sufrir por eso.