Estamos en la era en la que es más importante invertir en el cuidado de la piel (sobre todo en el protector solar) que en cualquier otra cosa y la verdad es que damos gracias por eso. Obviamente, las marcas cada vez ofrecen más opciones de skincare tanto en el súper como en la farmacia y esto puede hacer difícil saber por dónde empezar. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a encontrar los mejores productos para tu tipo de piel y presupuesto.

En qué debes fijarte cuando compras tus productos de skincare en el súper o la farmacia

Comprender su tipo de piel

Antes de comprar cualquier producto de cuidado de la piel, es importante comprender tu tipo de piel. ¿Tienes la piel seca, grasa, mixta o sensible? Si no está seguro, siempre debes consultar a un dermatólogo para determinar tu tipo de piel, porque si no literalmente estarás tirando tu dinero a la basura o, mucho peor, estarás provocándole problemas a tu piel.

Como puntos claves son:

–La piel seca tiende a escamarse, sentirse estirada y deshidratada, aunque te pongas hidratante

–La piel mixta tiende a tener zonas secas pero en la zona T (frente, nariz y a veces la barbilla) aparece grasa o mucho brillo

–La piel grasa es la que todo el tiempo está brillosa, con grasita y te aparecen granitos constantemente

–Para problemas de pieles con acné, CERO te recomendamos automedicarte o autorecetarte productos del súper o de la farmacia porque ese es un tema que solo un especialista puede resolver.

Leer las etiquetas de los productos

Al comprar productos de cuidado de la piel en el súper o en la farmacia, es importante leer cuidadosamente las etiquetas de los productos. Busca ingredientes que sean beneficiosos para tu tipo de piel y evita aquellos que puedan ser irritantes o dañinos.

Siempre busca productos que sean hipoalergénicos, sin fragancia, sin parabenos y sin sulfatos y no comedogénicos (eso quiere decir que no tapa los poros). Los únicos productos que podrían tener un poco de fragancia, porque no están tanto tiempo en contacto con tu piel, son los limpiadores faciales, pero si es una crema hidratante, un bloqueador o un serum, ¡huye de los que huelen demasiado o tienen alcohol!

Buscar ingredientes específicos

Algunos ingredientes pueden ser especialmente beneficiosos para ciertos tipos de piel o problemas de la piel. Por ejemplo, el ácido salicílico puede ser efectivo para tratar el acné pero nunca lo uses si no te lo receta un especialista, mientras que el ácido hialurónico puede ayudar a hidratar la piel seca y es bueno para todo tipo de piel.

Anotación: Es un grave error pensar que si tienes piel grasa, no necesitas hidratarla porque “te saldrá más brillo”. Todas las pieles necesitan hidratación y, por ejemplo, si una piel grasa no es hidratada correctamente, generará más grasa porque es la única forma que tiene para protegerse del exterior. Así que si compras productos del súpermercado o de la farmacia y tienes piel mixta o grasa, déjate de lado la idea de que solo necesitas aquellos que te dejan la piel súper mate.

Investigar marcas y productos

Esto es obvio, pero antes de comprar cualquier producto de cuidado de la piel en el súper o la farmacia, es importante investigar la marca y el producto. Busque reseñas y opiniones en línea de otros clientes que hayan utilizado el producto. También puede buscar recomendaciones de dermatólogos y otros profesionales de la piel.

Productos de skincare que te recomendamos del súper

Limpieza facial

La limpieza facial es un paso importante en cualquier rutina de cuidado de la piel. En el súper encontrarás una gran cantidad de opciones, algunos de nuestros favoritos son:

Cetaphil Gentle Skin Cleanser: un limpiador suave y efectivo para todo tipo de piel.

un limpiador suave y efectivo para todo tipo de piel. Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel: un limpiador hidratante que deja la piel suave y tersa.

un limpiador hidratante que deja la piel suave y tersa. Limpiador Facial Simple en gel: un limpiador suave y refrescante que es perfecto para pieles sensibles.

Hidratantes

La hidratación es fundamental para mantener una piel saludable y radiante. En el super encontrarás una amplia variedad de hidratantes para diferentes tipos de piel. Algunos de nuestros favoritos incluyen:

CeraVe Moisturizing Cream: un hidratante sin fragancia que es ideal para pieles secas y sensibles.

un hidratante sin fragancia que es ideal para pieles secas y sensibles. NIVEA Gel Facial Refrescante con ácido hialurónico: un hidratante con textura en gel que no se siente pegajosa y que tiene ácido hialurónico.

un hidratante con textura en gel que no se siente pegajosa y que tiene ácido hialurónico. La Roche-Posay Toleriane Double Repair Face Moisturizer: un hidratante ligero que es ideal para pieles grasas y propensas al acné.

Protector solar

El uso de protector solar es fundamental para proteger la piel de los dañinos rayos UV. Hay una gran variedad de protectores solares para diferentes tipos de piel. Algunos de nuestros favoritos son:

Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen : un protector solar ligero y no graso que se absorbe rápidamente en la piel.

: un protector solar ligero y no graso que se absorbe rápidamente en la piel. EltaMD UV Clear Facial Sunscreen Broad-Spectrum SPF 46: un protector solar sin fragancia que es ideal para pieles sensibles y propensas al acné.

un protector solar sin fragancia que es ideal para pieles sensibles y propensas al acné. NIVEA SUN Protector Solar Facial Control De Brillo: un protector solar suave y sin fragancia que es ideal para pieles sensibles.

Si quieres más opciones: Aquí te hicimos una lista de protectores solares por menos de 300 pesos

Mascarillas