El 8M se trata de nosotras y otros atentos recordatorios para vatos y demás opresores

El respeto, la solidaridad y empatía son apenas el comienzo para comprender las intenciones del feminismo y el 8M.

Hoy se marcha, se lucha, se protesta y se grita; todo marzo se pinta de morado como atento recordatoria de que el 8M es Día Internacional de la Mujer y se conmemora la lucha por los derechos de todas las mujeres.

Por desgracia, muchas personas siguen sin entender de qué va el 8M y su importancia dentro de la historia política y social, y todo gracias a la misoginia y patrones tradicionales que siguen sin romperse, y no nos dejan ver la postura de las mujeres dentro de una sociedad machista que nos impide ser libres de mil maneras.

Es importante que recordemos que el 8M lucha por el cambio, la justicia y los derechos de las mujeres, combatir la misoginia, la violencia y desigualdad que nos ha rodeado toda la vida y nos lastima, es la rabia por las que no están y para que no falte ni una más.

Cosas que debes recordar en el Día Internacional de las Mujeres

1. Si te molesta/incomoda el protagonismo de las mujeres, ojo a tu misoginia

Si te causa conflicto que el día esté totalmente dedicado a las mujeres y su lucha, es una gran llamada de atención. Recuerda que esto implica la vida, seguridad y dignidad de todas. Está bien.

2. Se trata del Día de la Mujer, no día del feminismo

No hay necesidad de que te burles, hoy es un día para conmemorar la lucha por los derechos de las mujeres, así que todos los movimientos y colectivos que se pronuncien merecen respeto.

3. Las mujeres trans marchan con nosotras

El 8M también les pertenece a las mujeres trans, su lucha, sus derechos y sus demandas.

4. No, no es momento para preguntar por qué no hay día del hombre

En primer lugar, cabe mencionar que sí existe uno; y en segundo lugar, recuerda que todas las luchas merecen espacio, respeto y tiempo para hacer ruido y tener su protagonismo. No busques atención cuando no debes.

5. La lucha es de todxs

Es un esfuerzo colectivo y si quieres apoyar, no te burles, no robes atención, infórmate, apoya a las mujeres que te rodean y no te olvides de que es una lucha que busca el bien de más de la mitad de la población.

Si eres una persona no binaria y quieres participar en la marcha, busca contingentes incluyentes y no te quedes fuera. Obviamente que tus gritos cuentan.

6. No ir a marchar no te hace menos feminista

No te preocupes si no vas a marchar, hay muchas maneras de participar en la lucha del 8M (y también de todo el año). Si por cualquier razón no asistes a la marcha, es válido y no debes sentir culpa, también puedes apoyar desde casa.

7. El seguimiento de la lucha se hace todo el año

Las actitudes misóginas se hacen todo el año y todo el año debemos darles seguimiento para que haya un cambio significativo a través de ejercicios constantes en escuelas, empresas, familias y círculos de amigos. Cuestionémoslo todo y actuemos ante las violencias.

8. Recuerda que hoy es un día de dolor para muchas personas

Es un día doloroso, respétalo. Quizá no entiendas los discursos, la lucha y los movimientos, sin embargo, no es día para que minimices las acciones, la rabia y el dolor que camina en la marcha. Mejor escucha, empatiza y trata de poner atención porque no imaginas todo el dolor que hay de por medio.

No es un día de celebración, es un día de cambio y de lucha, de protesta y de muchos gritos. Es hora de que dejemos la misoginia a un lado y recordemos que el respeto, la solidaridad y empatía son apenas el comienzo para comprender las intenciones del feminismo y el 8M.

