Karl Lagerfeld no debería ser la temática de la MET Gala y estas son las razones

“¿Por qué celebramos a esta persona cuando hay tantos diseñadores increíbles allá afuera que no son hombres blancos e intolerantes?”. Nos preguntamos lo mismo.

El tema de la MET Gala de 2023 será Karl Lagerfeld, el legendario diseñador. Mientras que nadie niega que haya sido un legendario y talentoso diseñador y uno de los más importantes en la historia de la moda, hay quienes no han dejado de señalar la gordofobia y misoginia que exhibió (y por las que nunca se disculpó). ¿Por qué un personaje que despreciaba abiertamente los cuerpos de las mujeres tendría que ser el tema principal de un evento tan importante? Mucha gente se hace la misma pregunta, entre ellas la actriz y presentadora Jameela Jamil.

“Karl Lagerfeld es el tema de toda la MET Gala el próximo año”, escribió Jameela Jamil, quien también fue crítica del diseñador cuando este acababa de fallecer. “Este hombre, efectivamente, era extremadamente talentoso, pero usó su plataforma con odio, sobre todo hacia las mujeres, de manera tan repetida y hasta los últimos años de su vida, sin mostrar ningún arrepentimiento, ningún intento de redimirse, sin disculparse... sin ayudar a los grupos que atacó. No hubo ninguna explicación para sus crueles episodios”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y es que Karl Lagerfeld fue uno de esos diseñadores cuya visión no solo sobre la moda, sino sobre los cuerpos de las modelos y las mujeres en general, tuvo un gran impacto en la forma en que las modelos delgadas siguen siendo la norma en la pasarela. Para él, los cuerpos ideales iban de la talla 0 a la 2 y a todos los demás los desdeñaba y despreciaba públicamente, con frases gordofóbicas que por alguna razón seguían siendo aceptables y que todo el mundo dejó pasar. Lagerfeld odiaba tanto a las mujeres que las obligó a dejar de comer porque él era gordo.

En 2009, Lagerfeld dijo a la revista alemana Focus que “nadie quiere ver mujeres curvy”. Cuando otra revista alemana, Brigitte, anunció que incluiría más imágenes de mujeres “reales” en sus páginas, Lagerfeld declaró que “hay madres gordas con bolsas de papas fritas, sentadas frente a la televisión, diciendo que las modelos delgadas son feas. El mundo de las prendas hermosas es sobre sueños e ilusiones”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Kaerl Lagerfeld también llegó a decir que la crisis de salud y seguridad social tenía que ver con “gente que está demasiado gorda”. Y cuando le preguntaron por su costumbre de contratar solamente a modelos extremadamente delgadas, el diseñador (que nunca fue una chica adolescente pero se sentía con derecho a opinar al respecto) respondió que “hay menos de uno por ciento de chicas anoréxicas, pero en Francia (no sé en Inglaterra) hay más de 30 por ciento de chicas que tienen sobrepeso. Y eso es mucho más peligroso y muy malo para la salud. Creo que hoy, con la comida chatarra frente a la televisión, es peligroso para la salud de las chicas. Las modelos son delgadas pero no tan delgadas. Ninguna de las nuevas es tan delgada”.

“Esos grupos eran mujeres que habían sido abusadas sexualmente”, continúa Jameela Jamil sobre los grupos a los que Lagerfeld atacó. “Todo el movimiento me too, parejas gay que querían adoptar, toda la gente gorda, especialmente las mujeres, y el mayor daño que causó fue hacia refugiados musulmanes, con la forma despreciable en la que habló sobre la gente que huía de sus casas por miedo a perder la vida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué celebramos a esta persona cuando hay tantos diseñadores increíbles allá afuera que no son hombres blancos e intolerantes? ¿Qué pasó con sus principios y su responsabilidad? No puedes pronunciarte en favor de la justicia en estas áreas y después asistir a la celebración de alguien que reveló su propio desdén público por las personas marginalizadas.

Lo siento, pero no. Esto no son los años 90. No luchamos contra toda esta mi*rda solo para tirarlo todo a la basura solo porque un tipo blanco hizo algunas prendas bonitas para la gente delgada”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte