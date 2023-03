“El 8M también debe ser antigordofobia”: la lucha feminista de Alexandra Verdugo

Las mujeres de cuerpos grandes también merecen respeto y libertad, y esa es la consigna de la lucha feminista de la ilustradora Alexandra Verdugo. Conócela.

Una rama de la que poco se habla en la lucha feminista es la que tiene que ver con la defensa de los cuerpos diversos, y eso es porque en el mismo movimiento hay gordofobia.

Para la ilustradora y activista Alexandra Verdugo es indispensable señalar que las mujeres con cuerpos grandes merecen el mismo valor, respeto y derechos que cualquier otra mujer.

La creativa comparte en sus redes sociales ilustraciones que visibilizan esta cara de la lucha y dan voz a muchas mujeres que, al igual que ella, han sufrido discriminación no sólo por el hecho de ser mujeres, sino también por no tener un cuerpo esbelto.

Esta es parte de su historia y de su lucha.

¿Cómo descubriste que eres feminista y cómo ha evolucionado tu lucha desde ese momento?

A partir de los 18 años descubrí la palabra “feminismo”, y sí me daba cuenta a partir de varias experiencias de mi vida de la diferencia del trato de los hombres y las mujeres. Descubrí un blog de feminismo y ahí me puse a leer sobre eso, y me voló la cabeza, que todas esas cosas tenían un nombre, que se podía luchar y que todo es parte de un sistema, de una opresión que existe.

¿Cómo has evolucionado en tu lucha feminista?

Fui poco a poco deconstruyendo muchas ideas racistas, capacitistas, e incluso gordofóbicas que tenía, y fue gracias a encontrarme con otras activistas, que no solamente hablaban de una lucha machista o una lucha sexista, sino que hablaban de otras vivencias, sistemas y violencia que se ejercía también hacia las mujeres.

Fui creciendo y viendo que no existía solamente un tipo de violencia, sino que había muchas más de las cuales también somos víctimas.

A partir de los 18 años me autodenominé feminista; a los 25 empecé a ver más cuentas (de redes sociales) de otro tipo de mujeres racializadas, discapacitadas, pero fue hasta los 30 que sientí que realmente di un cambio en mis posturas cuando descubí lo que era la gordofobia, y que gran parte de las violencias que viví fue por eso, que es otro sistema de opresión.

Toda la vida me culpé por ciertas cosas, y ese chip se me cambió cuando descubrí la gordofobia. Nunca había leído algo que me hiciera pensar que la culpa que yo sentía por mi apariencia no tenía que existir, hasta que a mis 30 años leí a una activista que dijo que ser gordo estaba bien y que había un sistema detrás de todo que te hacía sentir que eso está mal.

En ese momento fue cuando completamente cambié la jugada al feminismo que siento que actualmente llevo, el cual es crítico incluso al propio feminismo, porque hay muchas violencias dentro (del sistema) que las mujeres no miramos.

Siento que en el feminismo debemos incluirnos a todas: discapacitadas, racializadas, gordas, trans, y que si no hubiera leído o acercado a más activistas, jamás lo habría analizado, y habría seguido con mi vida sintiéndome culpable.

¿Por qué crees que la lucha gordofóbica no sólo debería importarle a personas de cuerpos diversos sino a todos en general?

Porque es un sistema que nos afecta a todos. Sí, a las personas gordas nos afecta mucho más, porque sufrimos la discriminación, pero al final este sistema lucra con nuestras inseguridades.

Te hace sentir tan mal con tu apariencia que por eso hay tantas cosas para hacer dietas, pero al final ya está comprobado que las dietas no funcionan. Pero hay tanto dinero involucrado que la gente gasta en esas cosas, que eso es lo que el sistema quiere.

Y al final venimos aquí (al mundo) para buscar libertad, para experimentar, y nuestro cuerpo no debe ser un impedimento para eso, y siento que todos debemos voltear a ver la lucha antigordofobia porque aunque estemos delgados o gordos, nos afecta en diferentes niveles.

¿Cuál ha sido el impacto de incluir estas corporalidades diversas en tu arte siendo que, al principio, tus ilustraciones no mostraban cuerpos grandes?

Al inicio yo quería hacer una cuenta (en redes sociales) de ilustraciones, y poco a poco iba publicando cosas, pero nunca había dibujado un cuerpo gordo.

Siento que muchas veces, en el arte y la ilustración, caemos en lo mismo de querer dibujar algo estético, y creemos que lo estético es sinónimo de delgado. Yo fui una de esas personas, pero cuando descubrí lo que era la gordofobia me dije: “No, tengo que empezar a cambiar esto, y tengo que empezar a dibujar cuerpos gordos, porque si no se muestra, no existe”.

Y eso es una parte de mi lucha y mi rebeldía ante el sistema, el hecho de dibujar cuerpos gordos, porque, al menos en mi trabajo, ya no hay vuelta atrás sobre el tipo de cuerpos que dibujo, y curioso de todo esto es que cuando buscas referencias, casi no existen referencias de ilustraciones de cuerpos gordos.

Yo inicié prácticamente tomándome fotografías para ver cómo se miraba la panza, las piernas, porque sí es muy diferente (dibujar esas partes del cuerpo) a cómo las ves en las ilustraciones para aprender a dibujar.

A nivel personal, ¿cómo sientes que tu trabajo ha evolucionado y resignificado para ti?

El primer post que hice en mi cuenta que hablaba sobre gordofobia y mi propia historia lo subí con miedo porque mi perfil, en ese entonces, era un poco personal, ya que sólo tenía a conocidos y amigos, pero a partir de ahí hubo mucho recibimiento positivo, y me dejó de dar miedo expresar muchas cosas sobre las que quería hablar.

Con ese buen recibimiento de ese post, de una serie llamada “Soy una gorda”, empecé a leer comentarios de otras personas que pasaron por lo mismo que yo, y resultó un descubrimiento impresionante.

Yo pensé que gran parte de las historias que había publicado sólo a mí me habían pasado, o que yo las estaba exagerando, pero nunca las hablé con nadie más. Muchas cosas las guardé hasta que empecé a usar mi cuenta para hablar de ellas, y ver que más gente había pasado por ello, o se sentía como yo, resultó en un proceso sanador para mí.

Y esa cuenta me ha ayudado en muchos aspectos personales: en mi inseguridad e incluso en crear más amistades gordas, activistas o más gente con las mismas ideas, y todo eso me ha llevado a ahora estar orgullosa de ser quien soy; todo ese camino me llevó a, por fin, sentirme yo.

¿Qué impacto has notado en las personas a las que has llegado a través de tu cuenta? ¿Sientes que les has ayudado a cambiar algo en sus vidas?

Ha sido algo agridulce para mí, porque a veces me llegan historias tristes, pero al platicar con la gente se ha dado ese confort o el que llamamos como “gordoridad”: el hecho de decir “estoy aquí contigo, sé lo que sientes”.

Por otro lado también me han llegado mensajes que me hacen sentir muy bien, porque me han dicho: “Desde que empecé a sentir tu cuenta me haces sentir bien; eres mi lugar seguro; me siento muy identificada con lo que posteas, sé que no estoy sola”.

Incluso una vez me llegó un mensaje que decía que gracias a mis posts esa persona había podido volver a verse en el espejo.

Y siento muy bonito que mi trabajo sea parte de un cambio, a lo mejor no radical pero sí una chispita que haga decirle a algunos: “No estás mal”. Se siente muy bien.

¿Qué sigue para ti en cuanto a tu lucha y tu arte?

Es algo que voy descubriendo día con día. Quiero llegar a muchas más personas y seguir insistiendo en esta lucha, porque aún falta muchísimo. Quisiera hacer más cosas, pero éstas aún no llegan.

Y quisiera que llegaran algún día, por ejemplo: uno de mis sueños es crear un libro para niñas gordas, o que trate de una niña gorda, pero que no sea una historia triste, sino que sea una lectura que a la Alexandra de 10 años le hubiera gustado leer.

Y si pudieras decirle algo a esa Alexandra de 10 años desde tu perspectiva actual, ¿qué mensaje le harías llegar?

Le diría que, por muchos años, va a odiarse, pero que va a llegar un punto en el que va a estar feliz con quien es.

Más sobre Alexandra

Puedes seguir el trabajo de la ilustradora a través de sus redes sociales; la encuentras en Facebook e Instagram como @alexaandrave.

En sus perfiles, la ilustradora comparte cada cierto tiempo algunos materiales descargables que puedes obtener de manera gratuita, como los carteles que ha preparado para esta marcha del 8M en los que visibiliza la importancia de ir en contra de la gordofobia en la lucha feminista.

