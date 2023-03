“Los hombres no lloran, facturan”: la lamentable actitud de Anuel AA ante el éxito de Shakira y Karol G

Anuel AA se apropió de una frase de Shakira del sencillo “Music Sessions #53″ para responder al éxito de la colombiana y su ex novia, Karol G, con el tema “TQG”.

Ya nos dimos cuenta de que quien tampoco soportó el reciente éxito de Shakira y Karol G con el sencillo “TQG” fue el ex novio de la “Bichota”: Anuel AA. Pero su forma de demostrarlo no causó en todos sus seguidores el efecto que deseaba.

La lamentable actitud de Anuel AA ante el éxito de Shakira y Karol G

Muy al estilo de Gerard Piqué y sus “respuestas” a Shakira por “Music Sessions #53″, el puertorriqueño se agarró del éxito de la colombiana usando una de las frases que compartió en dicho sencillo y la tergiversó para su beneficio.

“Los hombres no lloran, los hombres facturan”, escribió recientemente en redes sociales, compartiendo imágenes de sí mismo en un estilo de grabación en las que presume su ropa y accesorios como para dar a entender que, efectivamente, no ha dejado de “facturar”.

Y aunque muchos de sus seguidores le mostraron apoyo en los comentarios de la publicación, otros lo criticaron por buscar llamar la atención usando una frase que no es suya y a la que aparentemente le quitó su intención original.

“No seas mentiroso. Has llorado un chingo por Karol, pero no te preocupes: llorar te hace más fuerte y amable, campeón”, le escribió una usuaria en Facebook.

“Acéptalo: te duele que ella sea mejor en todos los aspectos”, contestó otro usuario en la red social.

Anuel AA, ¿quiere regresar con Karol G?

Luego de haber terminado en 2021 su relación con la intérprete de “Tusa”, Anuel AA decidió darle carpetazo al pasado anunciando que se había comprometido con la influencer Yailin la Más Viral, con quien tendrá una hija en unos meses.

Pero parece ser que el amor entre los artistas simplemente se agotó, porque hace una semana se reveló que la pareja decidió tomar caminos separados.

Y ahora, con el renombre que “TQG” está teniendo en redes sociales y plataformas digitales, impulsado por el boom logrado con la colaboración de Shakira y BZRP, parece ser que el puertorriqueño está dispuesto a todo con tal de llamar la atención de Karol G.

De hecho, hay internautas que aseguran que su más reciente sencillo, “Más Rica que Ayer”, lanzado hace menos de una semana, es una respuesta definitiva y directa a los alegatos de su ex pareja, y eso es porque la letra no da pie a pensar en algo diferente.

“Bebecita, estás más rica que ayer, te lo juro: quiero volverte a ver; te lo juro que te sabe querer, conmigo estás mejor que con él”, canta Anuel AA en una parte del tema, usando justamente el término que ocupaba para referirse a Karol G: “bebecita”.

Y para rematar, también hizo una referencia a la relación entre Shakira y Gerard Piqué, por lo que resulta bastante obvio que todo lo que está haciendo es para traer de vuelta a Karol G a su vida.

“Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú no ni la mitad de lo que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante, y manejarlo no supimos; a veces lo que damos no es lo que recibimos.

“Yo tengo tu contacto, pero si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe’. Tírame al DM que pa’ estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué”, se escucha en otra parte de la canción.

Los micromachismos existen, y Anuel AA es claro ejemplo de ello

Desafortunadamente, existen ciertos hombres que tienen la necesidad de robar éxitos y lemas de empoderamiento femenino simplemente para sentirse autovalorados por otros hombres, y parece ser que Anuel AA se encuentra entre este grupo.

Y eso es porque en lugar de celebrar de una manera sana el éxito de su ex pareja, una persona que dijo amor y que supuestamente le importa, al igual que el de una colega artista con la que ya había hecho una colaboración, decidió colgarse de su trabajo para no perder vigencia.

Sin embargo, la acción va mucho más allá de una simple broma de mal gusto: es un reflejo de cómo gran parte de la sociedad sigue buscando adueñarse de los espacios y logros creados por y para mujeres como una respuesta misógina ante su talento.

Y lo peor es que muchos de los seguidores de Anuel AA y de otros artistas y famosos que han hecho acciones similares, consideradas como “micromachismos” por especialistas en el campo de estudios de género, son conscientes de ese objetivo, y en lugar de mostrarse en contra y pedir respeto, lo envalentonan y lo aplauden.

Resulta preocupante y triste que aún haya gente que normalice estas acciones, y que hasta las exija de sus figuras públicas, ya que eso sólo da a entender que a la sociedad aún le falta mucho para encaminarse hacia la equidad.

