Indirectas… ¡pero bien directas! Aquí te recopilamos todas las frases explicadas de la nueva colaboración de Shakira y BZRP para que sepas a qué cosas hizo referencia la querida colombiana.

Alguien que sabe cómo romper las redes, sin duda, es Shakira, y lo volvió a demostrar con el estreno de su colaboración más reciente con BZRP, que de sutil no tiene ¡nada! Pues todas sus “indirectas” hacia su ex pareja, Gerard Piqué, fueron bien directas. Por eso, aquí te recopilamos todas las frases explicadas de la nueva colaboración de Shakira y BZRP por si se te pasó algún dato en la rola.

¿De dónde surgió la colaboración entre Shakira y BZRP?

Si eres de las personas que se la pasa diciendo “contexto, plis”, y andas perdid@ sobre lo que llevó a Shakira a hacer esta colaboración con BZRP, aquí te va la explicación: este miércoles estuvo rondando por las redes un fragmento del nuevo tema, lo que llevó a que la artista y el productor anunciaran el estreno en la misma jornada (como te contamos en este enlace).

Esta colaboración forma parte de la línea de temas que BZRP ha hecho con varios cantantes, como Villano Antillano, Nathy Peluso, Nicky Jam, Anuel AA, y muchos otros, por lo que como tal la canción no tiene título, y fue nombrada simplemente “BZRP Music Session #53 con Shakira”.

¿Y de dónde le surgió la inspiración de la letra a la querida intérprete de “Ojos Así”? Muchos dicen que de alguna manera es el final de su “trilogía” de canciones que surgieron a raíz de su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, la cual comenzó con el tema “Te Felicito”, que realizó en colaboración con Rauw Alejandro (quien ya dio las fechas de su gira de conciertos, por si te lo perdiste).

Luego, la canción que siguió fue “Monotonía”, en colaboración con Ozuna, con un videoclip bastante fuerte y referencias claras (aunque no tan directas) a cómo le dolía su separación con quien fue su pareja por 12 años, aunque incluso en Año Nuevo ya hizo constar que estaba buscando superarlo (como te lo explicamos en este otro enlace).

Algunos dicen que el tema “Don’t You Worry”, que hizo con los Black Eyed Peas y David Guetta, también forma parte de estas canciones dedicadas a Piqué (como estas otras que te mostramos aquí), pero ella nunca lo aclaró de manera directa.

No obstante, con “BZRP Music Session #53 con Shakira” no hubo necesidad de aclaraciones, ya que la letra es bastante explícita y hasta lo menciona, sutilmente, en varias parte de la canción.

Ahora sí que a Piqué le va a tocar soportar todo el despapaye que se le vino encima por esta canción; además, sabemos que aún no ha logrado olvidar a la querida Shaki porque aún la sigue viendo en Instagram (algo de lo que te contamos más detalles acá).

Todas las frases explicadas de la nueva colaboración de Shakira y BZRP

Ahora sí, ¡a lo que nos cruje, chencha! Vamos a explicarte aquí punto por punto cuáles son las referencias que Shakira usó en su canción y en qué momentos habló de Piqué y de su nueva pareja, Clara Chia Marti, de quien, si quieres saber más detalles, los puedes encontrar en este enlace.

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción”

Dejar el lugar que durante muchos años llamaste “hogar” no es sencillo, y le ha costado lo suyo a Shakira decidirse a hacerlo, aunque, al parecer, ya le llegó el momento, y por eso hizo referencia a su próxima mudanza a Miami desde Barcelona, dejando aquel amor fallido en España para emprender una nueva aventura.

“Tanto que te las das de campeón”

Esta frase es de las más sencillas de explicar: Piqué es un jugador de fútbol que ha sido galardonado en varias ocasiones junto a los equipos con los que ha jugado, y no ha sido ni discreto ni humilde al momento de celebrar sus campeonatos; no obstante, las malas lenguas también dicen que la expresión “dársela de campeón” hace referencia a aquellas personas que se sienten todas Don Juanes con las mujeres.

“Y cuando más te necesitaba, diste tu peor versión”

Shakira siempre estuvo al pie del cañón para Piqué en los múltiples momentos en que él se sentía todo un fracaso, o cuando estuvo en alguna de las cimas de su carrera: lo acompañaba a eventos, lo iba a ver a sus partidos, y siempre estaba pendiente de él.

En cambio, parece que la situación no fue recíproca, y se pudo comprobar con dos hechos: cuando a Shakira la acusaron de deberle al fisco español, ¿dónde estuvo él para defenderla? Y cuando su papá comenzó a mostrar signos de debilidad en su salud, en 2021, él prefirió andar de Romeo con Clara…

“Sorry, baby, hace rato que yo debí botar a ese gato”

Puede que varios amigos y allegados de la querida Shaki le hayan dicho hace años que Piqué no le convenía, y ella simplemente no los quiso escuchar. Ahora, tras pagar los platos rotos, reconoce que debió haberlo mandado a… China hace mucho tiempo.

“Una loba como yo no está para novatos”

Los que conocen bien la discografía de Shakira no pudieron pasar por alto esta clarísima referencia a uno de sus temas más exitosos, “Loba”, que hace referencia a aquellas mujeres que viven su sexualidad y feminidad en libertad, no dejando que ningún hombre les diga en qué momento deben gozar de sí mismas y sus placeres.

“A tí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”

¿Apoco esta frase no les recuerda a un tema de “despecho” bien popular que se estrenó por allá de principios de los dos mil? ¿Una pista? “Te quedó grande la yegua…” Además, es una clara referencia a cómo Shakira ve a la nueva pareja de su ex. ¡Auch!

“Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, trague’ y mastique’”

O, dicho de otra manera: ¡y soporta, Piqué! Aunque parece que al futbolista no le ha caído en saco roto todo lo que Shakira ha dicho de él a través de su música, como lo veremos más adelante.

“Y contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”

Ok, pausa. ¿Habrá ventilado Shakira aquí que hubo un momento en que Piqué ya había andado de flor en flor, y que cuando ella lo cachó… él regresó llorando y suplicando por su perdón? La prensa ha dicho mucho sobre la relación de este par, y ha ventilado que posiblemente el español ya había engañado a la colombiana en más de una ocasión, aunque a las pruebas nos remitimos…

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen”

Como dijimos anteriormente, Piqué no pasó por alto la música que su ex pareja ha lanzado para externar su dolor y hacer una especie de catarsis en su proceso de separación; no obstante, eso no le ha gustado nada al futbolista, quien en varias ocasiones le ha reclamado frente a la prensa sus insinuaciones, así como los ataques de la prensa que presuntamente ella ha provocado.

“Yo sólo hago música, perdón que te sal-PIQUE”

¡La primera mención al futbolista! En la cual ella le responde que su intención sólo es hacer música, y sí eso le afecta, pues sorry… pero no por ello va a dejar de hacerla. Y es que vamos, con una carrera exitosa en la música de más de 30 años, ¿qué esperabas, Piqué?

“Me dejaste de vecina a la suegra”

Cuando Piqué decidió abandonar su hogar, dejó a la querida Shaki ¡literalmente al lado de sus ex suegros! Ya que la casa de los papás del futbolista está prácticamente al lado. Y para más descaro: ellos hasta organizaron una comida para conocer a Clara mientras Shakira se encontraba en su casa.

“Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

Si Piqué piensa que ha sido el único “atacado” por la prensa en su ruptura con Shakira está demasiado equivocado, ya que la colombiana no sólo ha tenido que tolerar los chismes que salieron de ella en diversos medios por la separación, sino también el acoso que le hicieron por su disputa con la Hacienda Española, una situación en la que, por la forma en que lo hace notar en la rola, parece que Piqué también tuvo bastante que ver (y no se responsabilizó).

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Y así es como Shakira empoderó a cientos de mujeres que han vivido una situación de separación tan dura como la de ella: haciéndole constar a los hombres que ya no son seres frágiles que se la pasan lloriqueando por el pasado, sino personas independientes y fuertes que consiguen grandes ganancias con el sudor de su frente y su trabajo, como ella lo ha logrado con su arte.

“Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente no es como suena”

Y aquí vamos con la primera mención a Clara, la pareja de Piqué. ¿Apoco no les suena como a que ellas ya se conocían de antes y que ella se presentó como una chica linda y amable que resultó ser… algo totalmente diferente?

“Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso”

Shakira aplicó su versión de una frase popular de “El Rey León” en esta estrofa: el momento en que una de las hienas de Scar le grita a Simba en un barranco: “Y si decides volver, ¡te matamos!”. Aunque claro, buscando no ser tan agresiva.

“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”

Parece que Shakira ahora sí está dispuesta a pasar página después de esta canción, y muy directamente le dijo a Piqué que no le desea el mal sino mucho éxito en su nueva relación. Tan linda nuestra querida colombiana.

“No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo”

Mucho antes de la ruptura, la prensa empezó a notar una cierta tensión entre la ex pareja en eventos públicos, sobre todo de parte de él, quien ya no se le acercaba a la cantante de la misma forma que antes ni tenía las atenciones que siempre le mostraba en público. La respuesta fue, literalmente, “Clara” para todos cuando se separaron y él decidió quedarse con su nueva novia.

“Yo valgo por 2 de 22″

Cuando Piqué conoció a Clara, ella tenía 22 años. Ahora que ya están saliendo, tiene 23. Y sí, Shakira reconoce en esta frase que le dobla la edad (tiene 45 años), pero que justamente eso hace que valga mucho más.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”

Y hecho del valor lo reafirma en este par de estrofas, en las que hace una comparación de sí misma y de Clara, haciéndose ver a ella como un Ferrari y un Rolex, marcas tan caras a las que no cualquiera puede acceder, y a Clara como un Twingo y un Casio, que aunque cumplen su función, son menos llamativas, costosas y rendidoras. ¡Se tenía que decir, y se dijo!

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”

Si en algo podemos estar todos de acuerdo es que esta frase no necesita explicación.

“Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella, que venga también”

Y de nuevo volvemos al acoso que la prensa y los paparazzi han hecho sufrir a Shakira ¡en su propia casa! Un lugar que ya no se siente como un hogar para ella, y lo hace constar diciendo que parece un rehén en aquella estancia.

Por eso, le aseguró a Piqué que ya está lista para abandonar ese lugar y dejarle el espacio libre para que haga su vida en libertad. Incluso lo invita a que se lleve a Clara a aquel espacio; total: a ella ya no le importa. Incluso esta parte conecta con la primera estrofa de la canción, dándole un buen cierre a todo su mensaje.

¿Cuál de todas las frases explicadas de la nueva colaboración de Shakira y BZRP es la que crees que está más llegadora para Piqué? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

